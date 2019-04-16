С 23 апреля по 25 мая в Татарском районе пройдет конкурс «Предприниматель 2019 года», посвященный празднованию Дня российского предпринимательства. Конкурс проводится в рамках районной программы по развитию предпринимательства, его цель – выявление и поощрение лучших предпринимателей в сферах промышленности, сельского хозяйства, торговли, общественного питания и бытовых услуг. Каждый предприниматель имеет право принять участие не более чем в двух номинациях. Конкурсная комиссия оценивает предпринимателей по приросту прибыли, налоговых выплат, уровню оплаты труда, учитывает создание новых рабочих мест, оценку товаров, работ и услуг потребителями, а также участие предпринимателя в выставках, конкурсах, благотворительных и спонсорских мероприятиях. Вместе с конкурсом «Предприниматель года» традиционно проходит конкурс «Меценат года». Его цель стимулирование организаций и предпринимателей, которые на благотворительной основе решают социально значимые проблемы. Участниками конкурса могут стать оказывающие поддержку некоммерческим организациям, реализующим общественно значимые проекты и программы, пожилым людям, инвалидам, детям-сиротам, многодетным семьям, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Форма поддержки может быть любой - денежные средства, оборудование, товары, безвозмездное выполнение работ, предоставление различных услуг.

Заявки на участие в конкурсах вместе с требующимися документами принимаются с 6 по 15 мая в управление экономического развития администрации района (каб. №30), тел.: 25-475. Победители конкурса «Предприниматель года» получают денежные призы, дипломы и статуэтки. Меценат года получает диплом и эксклюзивный сувенир. В конкурсную комиссию обоих конкурсов входят представители администрации района, бизнес-сообщества, службы занятости населения. Комиссию возглавляет первый заместитель главы района С.А. Седлецкий.