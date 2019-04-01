Как отметил министр труда и социального развития Новосибирск ой области Ярослав Фролов, в госпрограмму интегрированы мероприятия региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение» национального проекта «Демография», введен новый целевой индикатор «Суммарный коэффициент рождаемости». Срок реализации программы продлен до 2021 года.

Общий объем финансового обеспечения программы увеличивается за счет средств областного бюджета в размере 17,7 млрд рублей, федерального бюджета – 7,1 млрд рублей, средств местных бюджетов – 16,5 млн рублей и за счет внебюджетных средств – 848,5 млн рублей.

Изменения в государственную программу согласованы в установленном порядке, реализация не требует выделения дополнительных средств из областного бюджета. С подробной информацией о госпрограмме можно ознакомиться на сайте министерства труда и социального развития региона.

Напоминаем, Национальные проекты реализуются в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорта проектов в 2018 году утверждены Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.