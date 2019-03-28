23 марта 2019 года оперативная группа государственных инспекторов заказника в составе Уфимцева А.П. и Воеводы Е.В., патрулируя территорию, обнаружили следы сразу нескольких убоищ диких животных. При тщательном обследовании местности было установлено, что двое нарушителей на снегоходной технике, осуществляя незаконную охоту, добыли несколько особей сибирской косули. Следы снегохода привели инспекторов к окраинам села Белово, расположенного на территории заказника.

Заместитель директора по охране территории заказника — Ермолик В.Б для оперативной поддержки и задержания преступников направил к Уфимцеву А.П. и Воеводе Е.В. вторую оперативную группу инспекторов в составе Савченко А.С и Томашевского И.Ю., а также проинформировал об обнаруженных фактах браконьерства оперативно-следственную бригаду межмуниципального отдела МВД России «Барабинский».

В расширенном составе инспекторы заказника и оперативная группа полиции по следу браконьерского снегохода прибыли к одному из домов села Белово. У ворот находились две иномарки с номерными знаками Новосибирской и Омской областей. На встречу спешно вышла расстроенная и взволнованная женщина из соседнего дома и рассказала, что в ограде по соседству находится группа пьяных мужчин, которые разделывают мясо, ведут себя аморально, застрелили ее собаку.

Сотрудники полиции совместно с инспекторами заказника, войдя во двор, обнаружили два снегохода, один из которых был весь в крови и налипшей шерсти. В доме находились восемь человек — все в состоянии алкогольного опьянения. Повсюду были разбросаны пустые бутылки, кости и фрагменты туш добытых косуль.

Появление оперативников шокировало браконьеров, некоторые пытались спастись бегством. Однако все были задержаны.

При детальном осмотре дома в подполе были обнаружены две единицы огнестрельного оружия с большим количеством ружейных и винтовочных патронов.

Гладкоствольное ружье марки «ИЖ-12» оказалось нелегальным. Кроме этого изъято нарезное оружие марки «CZ» — популярная чешская охотничья винтовка, созданная на базе затворной группы Маузер 98, предназначенная для спортивной, любительской и промысловой охоты на среднего и крупного зверя.

В холодном погребе было обнаружено упакованное в мешки мясо косуль, а также мясо порубленное для приготовления пищи. В придворных постройках были обнаружены восемь шкур сибирской косули и внутренности от разделанных животных, среди которых находились три уже сформировавшихся плода косули.

Техника, которую использовали браконьеры в процессе незаконной охоты, а именно: автомобиль марки «Нисан», два снегохода — на эвакуаторе были отправлены в отдел полиции.

Для проведения последующих экспертиз были изъяты шкуры, внутренности и мясо диких животных.

В группе задержанных браконьеров опознан гражданин, который уже задерживался в заказнике «Кирзинский» в ноябре 2017 года за незаконную охоту и хранение двух единиц нелегального оружия. В его отношении в 2018 году был вынесен приговор — суд определил ему наказание в виде штрафа и один год лишения свободы (условно).

На основе опыта заказника «Кирзинский» необходимо отметить, что браконьеры, зачастую, – не только представители малоимущей части населения, но и довольно обеспеченные люди, которые используют дорогие и новейшие образцы техники, а также оружие и оптические высокоточные приборы, позволяющие добывать диких животных на большом расстоянии. Нанимая высокооплачиваемых адвокатов, они профессионально и умело используют лазейки в природоохранном и уголовном законодательстве, чтобы избежать серьезного наказания. К сожалению, увеличенные в 2017 году штрафы за браконьерство также не являются преградой для нарушителей.

По данному факту браконьерства и нанесенному особо крупному ущербу, оцененному в 1680000 рублей, межмуниципальным отделом МВД России «Барабинский» возбуждено уголовное дело по ст. 258 ч. 2 УК РФ. В настоящее время ведутся следственные мероприятия.