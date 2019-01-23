Новосибирское заксобрание объявило конкурс на должность детского омбудсмена. Распоряжение спикера Андрея Шимкива опубликовано на сайте парламента.

«Предложить губернатору, депутатам заксобрания, депутатским объединениям, общественной палате Новосибирской области внести в течение 45 дней <…> предложения о кандидатах на должность уполномоченного по правам ребенка», — говорится в документе.

Сейчас должность детского омбудсмена занимает Любовь Зябрева. Она родилась в 1952 году, окончила новосибирский педуниверситет и Сибирскую академию государственной службы. Зябрева преподавала в новокузнецкой школе №35, в 1979—1991 годах занималась партийной работой в Новосибирске. Потом устроилась в областные органы соцзащиты. В 2010-м стала замминистра социального развития, в 2014-м ее выбрали уполномоченным по правам ребенка.