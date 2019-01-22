Давным –давно жила в одной семье девочка по имени Света. Она была хорошей, аккуратной, честной и доброй. Ей было 8 лет, и она училась во втором классе. Ей всё нравилось во втором классе: и учебники, и учителя, и её одноклассники, и предметы, но… Но математика ей не нравилась, потому – что она почти ничего не понимала и примеры, задачи решала плохо.
Однажды Света домой пришла, рюкзак кинула и маме в коридоре кричит:
- А математика мне не нравится! Примеры трудные, задачи решить вообще нельзя! Так ещё каждый день к доске вызывают! Надоело, - сказала Света и, достав из рюкзака учебник математики, швырнула его в угол. Учебник так и остался там лежать. Никто его не поднял.
Наступил вечер. Света легла спать и когда она почти уснула, вдруг услышала шум в зале. Испугавшись, Света всё-таки пошла посмотреть что там случилось. Выглянув за дверь, она увидела, как в углу её учебник ходит и что-то бормочет. Света испугалась и нечаянно сказала:
Учебник её услышал, вскочил и убежал на кухню. Света тихонько пошла за ним. Там она увидела большую деревянную дверь. Она подумала:
- Странно… Ведь этой двери раньше не было, а теперь есть. Хмм… Интересно что там находится? Света открыла дверь и прошла через неё с закрытыми глазами. Оказалась, что она попала в Страну Математики. Открыв глаза, Света сказала:
Света стала разглядывать эту страну, а пока она разглядывала это место, её кто–то позвал:
- Света не узнаёшь? Это же я – Плюс, твой друг. Не помнишь? Ты же на уроке математики сказала, что примеры со мной лучше, чем другие.
- Нужно найти три двери и открыть их. А открыть их не так легко. Нужно решить примеры и задачу.
- А ты знаешь, где двери?... А как примеры и задачу решить?- спросила Света.
- Да, я знаю где они. А примеры и задачу решить легко. Нужно…
- Тихо! Не говори! Пусть сама решит, - перебил Плюса Минус. - А то примеры с тобой хорошие, а со мной плохие! И помогать тебе не будем! Вот так!
- Ну помогите мне! Я исправлюсь! Обещаю! - сказала Света.
Плюс посмотрел на Минуса, они что-то прошептали и, кивнув головой, сказали:
Света обрадовалась и все трое пошли к первой двери. Они долго шли по этой стране. Света шла за Плюсом и Минусом. Она рассматривала Страну. Света увидела, что всё в этой Стране состоит из цифр. Даже человечки были в виде чисел. Пока Света рассматривала Страну, друзья уже дошли до первой двери. Света дёрнула дверь и сказала:
- Ясно дело! Надо примеры решить, - сказал Минус и дал Свете листок с примерами. На листе было пять примеров с Плюсом и столько же с Минусом.
Света решила примеры с Плюсом, но примеры с Минусом ей было трудно решить. Света два раза уже ошиблась и последний раз она долго думала. Плюс и Минус переглянулись и тогда Минус сказал:
- Чтобы проверить, перед тем как писать ответ правильно ты решил пример, можно меня проверить Плюсом. Смотри:
А меня можно проверить так:
- Да! - ответила Света и продолжила решать примеры. Когда она решила примеры то, как и сказал Плюс, дверь открылась, друзья перешагнули порог и очутились в другом месте этой волшебной Страны. Они шли ко второй двери. Света заметила, что это место ещё красивее, чем то, где была первая дверь…
Света, Плюс и Минус подошли ко второй двери. Возле этой двери стояли два охранника. Света спросила:
- Это Знак Умножения и Знак Деления, они главнее нас и их всегда решают первыми, - прошептал Плюс очень тихо, почти не слышно.
- А почему они дверь охраняют?- тоже шепотом спросила Света.
- Только они могут охранять вторую дверь, - сказал Свете Минус.
Света хотела подойти ещё ближе и проверить, точно ли эта дверь была закрыта, но сторожа преградили ей путь. Один из них достал бумажку с примерами. Теперь на листе было 10 примеров с одним Знаком и 10 - со вторым. Света взяла лист с примерами и начала долго думать. Света неплохо знала таблицу умножения, но примеры решить все не смогла. Тут Плюс и Минус стали подсказывать Свете.
- За подсказки дверь не будет открыта, - продолжал Знак Деления.
- Ну, помогите ей! Сжальтесь над ней! - сказал Минус.
- Я исправлюсь. Честно-честно! - сказала Света чуть не плача.
- Ладно, поможем, но решать за тебя не будем. Чтобы решить примеры с нами, нужно знать таблицу умножения, а если подзабыл и сомневаешься в ответе, то меня можно проверить так:
- Всё, понятно. Я сейчас решу! - сказала Света и продолжила решать. Через 5 минут всё было готово. Дверь открылась, и друзья пошли дальше. Света крикнула:
- Нам дверь надо охранять, мы не можем, -сказал Знак Деления и тихонько закрыл дверь…
Света, Плюс и Минус пошли к третьей двери. Света заметила, что человечки были из таких чисел, что она даже не знала таких. До двери они дошли быстро и возле третей двери их ждал сам учебник математики.
Свете стало стыдно, когда она увидела свой учебник. Но она ему ничего не сказала, а сразу пошла решать задачу. Задачу она решила быстро и также быстро открылась дверь, но Света не спешила уйти. Она попросила прощения у учебника, попрощалась с друзьями и дала обещание, что будет учиться хорошо.
А на прощание ей подарили таблицу умножения. Она ещё раз попрощалась и перешагнула порог двери…
- Так это был сон?! - сказала она, оглядываясь по сторонам. Но вдруг Света увидела таблицу умножения.
- Или не сон?.. - сказала она, смотря на таблицу умножения…
Но с тех пор Света стала учиться лучше, а про эту страну и её новых друзей она не забыла.