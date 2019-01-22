Давным –давно жила в одной семье девочка по имени Света. Она была хорошей, аккуратной, честной и доброй. Ей было 8 лет, и она училась во втором классе. Ей всё нравилось во втором классе: и учебники, и учителя, и её одноклассники, и предметы, но… Но математика ей не нравилась, потому – что она почти ничего не понимала и примеры, задачи решала плохо.

Однажды Света домой пришла, рюкзак кинула и маме в коридоре кричит:

- Всё! Не буду я учиться! Не хочу! Надоело мне!

Мама спрашивает:

- А почему не хочешь?

- А математика мне не нравится! Примеры трудные, задачи решить вообще нельзя! Так ещё каждый день к доске вызывают! Надоело, - сказала Света и, достав из рюкзака учебник математики, швырнула его в угол. Учебник так и остался там лежать. Никто его не поднял.

Наступил вечер. Света легла спать и когда она почти уснула, вдруг услышала шум в зале. Испугавшись, Света всё-таки пошла посмотреть что там случилось. Выглянув за дверь, она увидела, как в углу её учебник ходит и что-то бормочет. Света испугалась и нечаянно сказала:

- Ах!

Учебник её услышал, вскочил и убежал на кухню. Света тихонько пошла за ним. Там она увидела большую деревянную дверь. Она подумала:

- Странно… Ведь этой двери раньше не было, а теперь есть. Хмм… Интересно что там находится? Света открыла дверь и прошла через неё с закрытыми глазами. Оказалась, что она попала в Страну Математики. Открыв глаза, Света сказала:

- Ой! Какое странное место, но какое красивое…

Света стала разглядывать эту страну, а пока она разглядывала это место, её кто–то позвал:

- Света, привет!

Света оглянулась по сторонам и увидела Плюс.

- Света не узнаёшь? Это же я – Плюс, твой друг. Не помнишь? Ты же на уроке математики сказала, что примеры со мной лучше, чем другие.

Света подумала – подумала, вспомнила и говорит:

- Я вспомнила! Привет Плюс. А ты не знаешь, куда я попала?

-, Как куда? В Страну Математики, - сказал Плюс.

- А как отсюда выбраться?

- Нужно найти три двери и открыть их. А открыть их не так легко. Нужно решить примеры и задачу.

- А ты знаешь, где двери?... А как примеры и задачу решить?- спросила Света.

- Да, я знаю где они. А примеры и задачу решить легко. Нужно…

- Тихо! Не говори! Пусть сама решит, - перебил Плюса Минус. - А то примеры с тобой хорошие, а со мной плохие! И помогать тебе не будем! Вот так!

- Ну помогите мне! Я исправлюсь! Обещаю! - сказала Света.

Плюс посмотрел на Минуса, они что-то прошептали и, кивнув головой, сказали:

- Ладно. Пойдём!

Света обрадовалась и все трое пошли к первой двери. Они долго шли по этой стране. Света шла за Плюсом и Минусом. Она рассматривала Страну. Света увидела, что всё в этой Стране состоит из цифр. Даже человечки были в виде чисел. Пока Света рассматривала Страну, друзья уже дошли до первой двери. Света дёрнула дверь и сказала:

- Эх… Закрыто…

- Ясно дело! Надо примеры решить, - сказал Минус и дал Свете листок с примерами. На листе было пять примеров с Плюсом и столько же с Минусом.

Света решила примеры с Плюсом, но примеры с Минусом ей было трудно решить. Света два раза уже ошиблась и последний раз она долго думала. Плюс и Минус переглянулись и тогда Минус сказал:

- Чтобы проверить, перед тем как писать ответ правильно ты решил пример, можно меня проверить Плюсом. Смотри:

А меня можно проверить так:

- Теперь понятно ? - спросил Минус.

- Да! - ответила Света и продолжила решать примеры. Когда она решила примеры то, как и сказал Плюс, дверь открылась, друзья перешагнули порог и очутились в другом месте этой волшебной Страны. Они шли ко второй двери. Света заметила, что это место ещё красивее, чем то, где была первая дверь…

Света, Плюс и Минус подошли ко второй двери. Возле этой двери стояли два охранника. Света спросила:

- Кто это?

- Это Знак Умножения и Знак Деления, они главнее нас и их всегда решают первыми, - прошептал Плюс очень тихо, почти не слышно.

- А почему они дверь охраняют?- тоже шепотом спросила Света.

- Только они могут охранять вторую дверь, - сказал Свете Минус.

Света хотела подойти ещё ближе и проверить, точно ли эта дверь была закрыта, но сторожа преградили ей путь. Один из них достал бумажку с примерами. Теперь на листе было 10 примеров с одним Знаком и 10 - со вторым. Света взяла лист с примерами и начала долго думать. Света неплохо знала таблицу умножения, но примеры решить все не смогла. Тут Плюс и Минус стали подсказывать Свете.

- Не положено! - сказал Знак Умножения.

- За подсказки дверь не будет открыта, - продолжал Знак Деления.

- Ну, помогите ей! Сжальтесь над ней! - сказал Минус.

- Я исправлюсь. Честно-честно! - сказала Света чуть не плача.

Посмотрев друг на друга, Знак Умножения сказал:

- Ладно, поможем, но решать за тебя не будем. Чтобы решить примеры с нами, нужно знать таблицу умножения, а если подзабыл и сомневаешься в ответе, то меня можно проверить так:

- Ну а если пример со мной, то можно сделать так:

- Всё, понятно. Я сейчас решу! - сказала Света и продолжила решать. Через 5 минут всё было готово. Дверь открылась, и друзья пошли дальше. Света крикнула:

- Пойдёмте с нами.

- Не положено, - сказал Знак Умножения.

- Нам дверь надо охранять, мы не можем, -сказал Знак Деления и тихонько закрыл дверь…

Света, Плюс и Минус пошли к третьей двери. Света заметила, что человечки были из таких чисел, что она даже не знала таких. До двери они дошли быстро и возле третей двери их ждал сам учебник математики.

Свете стало стыдно, когда она увидела свой учебник. Но она ему ничего не сказала, а сразу пошла решать задачу. Задачу она решила быстро и также быстро открылась дверь, но Света не спешила уйти. Она попросила прощения у учебника, попрощалась с друзьями и дала обещание, что будет учиться хорошо.

А на прощание ей подарили таблицу умножения. Она ещё раз попрощалась и перешагнула порог двери…

Тут зазвенел будильник, Света проснулась.

- Так это был сон?! - сказала она, оглядываясь по сторонам. Но вдруг Света увидела таблицу умножения.

- Или не сон?.. - сказала она, смотря на таблицу умножения…

Но с тех пор Света стала учиться лучше, а про эту страну и её новых друзей она не забыла.

Милена Сочнева, 11 лет