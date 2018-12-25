В преддверии новогодних праздников при выборе красной икры чтобы не ошибиться в качестве покупки следует обратить внимание на следующие моменты.

Икра лососёвых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга, форель – весьма ценный пищевой продукт. Красная икра является источником легкоусвояемых белков, она богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты.

В преддверии новогодних праздников потребителям следует помнить о правилах выбора красной икры.

- не приобретайте красную икру «с рук» и в местах несанкционированной торговли, покупайте только в специализированных и хорошо известных магазин ах;

- внимательно прочитайте этикету, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки;

- маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности«Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри;

- не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2008 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213;

- крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью;

- икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали;

- натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны;

- натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся;

- если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду;

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре указанной производителем на упаковке товар а. В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, а переложить в чистую сухую стеклянную емкость, после вскрытия ее нужно съесть в течении трех суток.

При соблюдении этих условий можно гарантировать качество продукта.

Уважаемые потребители, напоминаем, что в случае возникновения вопросов по качеству красной икры, Вы можете обратиться за консультацией по телефону «горячей линии» - 8-800-350-5060

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