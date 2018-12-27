За три дня аномального похолодания на территории Татарского района Новосибирской области произошло три пожара, два из которых унесли жизни троих человек, один из которых малолетний ребенок.

Так, 24 декабря в 5 часов 30 минут местного времени произошел пожар в 2-х квартирном жилом доме по пер. Кооперативный, 18-2, г. Татарск Новосибирской области. В результате пожара повреждена веранда квартиры №2 и домашнее имущество. На пожаре погибли женщина 1989 года рождения и ребенок 2017 года рождения. Мужчина 1990 года рождения травмирован.

26 декабря в 15 часов 8 минут местного времени произошел пожар в жилом доме по ул. Зеленая, 32 д. Кузнецово. На пожаре погиб мужчина 1938 года рождения, по социальному положению – пенсионер.





По состоянию на 26 декабря на территории Татарского района НСО произошел 41 пожар, погибло 11 человек, трое из которых дети (2016, 2017 и 2018 года рождения). На пожарах травмировано три человека, один из которых ребенок 2015 год рождения.

В 2017 году произошло 53 пожара, на которых погибло восемь человек, один из которых ребенок 2003 года рождения. На пожарах травмировано шесть человек, двое из которых дети 2006 года рождения).

В сравнении в АППГ произошло уменьшение количества пожаров на 12 или 23%. Количество погибших на пожарах людей увеличилось на три человека или 37,5%. Количество травмированных людей уменьшилось на три человека или 100%.

Основными объектами пожаров, по-прежнему, являются жилые дома и надворные постройки.

Основными причинами пожаров послужили: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей.

Хочется в бесконечно-сотый раз напомнить населению меры пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- досушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки бельё;

- применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи (бензин, керосин и т.п.);

- располагать вблизи от топящейся печи мебель, занавески и другие горючие предметы;

- перекаливать печи;

- размещать топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе.

Не оставляйте топящуюся печь без присмотра, даже ненадолго. Ни в коем случае не оставляйте наедине с топящейся печью маленьких детей! И вообще, не оставляйте детей одних дома без присмотра, а также не закрывайте детей дома на замок.

Золу и шлак высыпайте только в отведенное безопасное место и проливайте водой.

Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь поврежденными, самодельными или «кустарными» электрообогревателями.

Избегайте перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.

Не оставляйте включенными электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей и в погребах.

Телефоны экстренных служб: 01 – стационарный телефон; 101- сотовые операторы, 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.

Ю.Л. Филатова, начальник ОНДиПР по татарскому и Усть-Таркскому районам