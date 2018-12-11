В итоге в начале будущего года отопление для жителей Новосибирск а вырастет в цене на 1,7 процента. Основной этап повышения, как и раньше, в июле: во второй половине года тариф на тепло станет больше на 3,2 процента – это ниже, чем прогноз инфляции в России. В сумме прирост будет равен предельному показателю, который для Новосибирск ой области установила Федеральная тарифная служба.

Гарей Асмодьяров, руководитель Департамента по тарифам Новосибирской области: «Регулятор продолжает политику сдерживания роста тарифа, и объективность этой политики состоит в том, что сегодня тарифы в «Регулятор продолжает политику сдерживания роста тарифа, и объективность этой политики состоит в том, что сегодня тарифы в Новосибирск ой области одни из самых низких по Российской Федерации».

Поставщик тепла – Сибирская генерирующая компания – не согласен с принятым тарифным решением. По мнению энергетиков, политика сдерживания тарифа в итоге оборачивается против потребителя. Только сегодня из-за устранения дефекта на сетях в Новосибирск е от тепла временно отключены 20 жилых домов. Сообщения о порывах на теплотрассах приходят почти каждый день – это результат недостаточных вложений в ремонт изношенных коммуникаций, уверяют энергетики.

Прошлым летом на восстановление сетей потратили около 500 миллионов рублей, на будущий год в тариф заложена сумма еще меньше – около 400 миллионов, – при этом минимальный объем ремонта СГК оценивает в 700 миллионов. Такого большого разрыва, по данным компании, нет нигде в Сибири. Энергетики планируют обжаловать принятое сегодня решение, так как считают, что утвержденный тариф не обеспечивает надежность работы теплосистемы.