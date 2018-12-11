Сколько будет стоить отопление для новосибирцев в следующем году? Сегодня департамент по тарифам Новосибирской области принял решение. Впервые эта услуга вырастет в цене дважды за год – такой порядок утвержден на федеральном уровне и связан с увеличением налога на добавленную стоимость. Именно этот рост и заложен в январское подорожание тепла.
В итоге в начале будущего года отопление для жителей Новосибирска вырастет в цене на 1,7 процента. Основной этап повышения, как и раньше, в июле: во второй половине года тариф на тепло станет больше на 3,2 процента – это ниже, чем прогноз инфляции в России. В сумме прирост будет равен предельному показателю, который для Новосибирской области установила Федеральная тарифная служба.
Гарей Асмодьяров, руководитель Департамента по тарифам Новосибирской области: «Регулятор продолжает политику сдерживания роста тарифа, и объективность этой политики состоит в том, что сегодня тарифы в Новосибирской области одни из самых низких по Российской Федерации».
Поставщик тепла – Сибирская генерирующая компания – не согласен с принятым тарифным решением. По мнению энергетиков, политика сдерживания тарифа в итоге оборачивается против потребителя. Только сегодня из-за устранения дефекта на сетях в Новосибирске от тепла временно отключены 20 жилых домов. Сообщения о порывах на теплотрассах приходят почти каждый день – это результат недостаточных вложений в ремонт изношенных коммуникаций, уверяют энергетики.
Прошлым летом на восстановление сетей потратили около 500 миллионов рублей, на будущий год в тариф заложена сумма еще меньше – около 400 миллионов, – при этом минимальный объем ремонта СГК оценивает в 700 миллионов. Такого большого разрыва, по данным компании, нет нигде в Сибири. Энергетики планируют обжаловать принятое сегодня решение, так как считают, что утвержденный тариф не обеспечивает надежность работы теплосистемы.
Екатерина Косогова, директор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании: «Самое печальное в этой ситуации, что тарифы сейчас утверждаются на пятилетку, и эти ремонты, которые нам утверждены по 420 миллионов – это на пять лет. С этим всё равно надо бороться и менять политику в отношении содержания сетей. Хотелось бы увеличить вложения в Новосибирск, очень бы хотелось. Я не исключаю, что будут судебные споры или разногласия с органами регулирования в Федеральной антимонопольной службе».
Источник: Вести-Новосибирск