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- депутаты районного совета обсудили бюджет на ближайшие два года 
- на мемориальном комплексе города Татарска состоялась встреча, посвящённая памяти земляков, погибших на войне 
- одиннадцатиклассники Татарского района написали итоговое сочинение 
- ежегодная ярмарка вакансий учебных мест прошла в Татарском районе 
- молодым добровольцам Татарского района вручили личные книжки волонтёра 
- гости и организаторы проекта «Библиотека. Открытое пространство» устроили второй в этом году «Караоке-баттл» 
- соревнования, посвящённые Всероссийскому Дню самбо
 
- во второй открытой межрайонной спартакиаде среди детей инвалидов свои умения продемонстрировали участники из четырёх районов

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Источник: ОТС Татарск  

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