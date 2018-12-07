- депутаты районного совета обсудили бюджет на ближайшие два года
- на мемориальном комплексе города Татарска состоялась встреча, посвящённая памяти земляков, погибших на войне
- одиннадцатиклассники Татарского района написали итоговое сочинение
- ежегодная ярмарка вакансий учебных мест прошла в Татарском районе
- молодым добровольцам Татарского района вручили личные книжки волонтёра
- гости и организаторы проекта «Библиотека. Открытое пространство» устроили второй в этом году «Караоке-баттл»
- соревнования, посвящённые Всероссийскому Дню самбо
- на мемориальном комплексе города Татарска состоялась встреча, посвящённая памяти земляков, погибших на войне
- одиннадцатиклассники Татарского района написали итоговое сочинение
- ежегодная ярмарка вакансий учебных мест прошла в Татарском районе
- молодым добровольцам Татарского района вручили личные книжки волонтёра
- гости и организаторы проекта «Библиотека. Открытое пространство» устроили второй в этом году «Караоке-баттл»
- соревнования, посвящённые Всероссийскому Дню самбо
Источник: ОТС Татарск