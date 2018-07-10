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10.07.2018 | 12:32
Информатор
202
Можно помочь ребенку, отправив СМС со словом "Дети" на номер 5542 - стоимость 75 рублей.
Источник:
ГТРК Новосибирск
В Новосибирской области из-за жары ограничили движение тяжелых грузовиков по федеральной трассе
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