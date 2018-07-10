Движение тяжеловесных фур по трассам в Новосибирской области ограничили из-за жары, об этом сообщает пресс-служба «Сибуправтодора». По данным синоптиков, в Новосибирской области с 9 по 16 июля установится аномально жаркая погода – столбик термометра превысит отметки +30 градусов. «При превышении отметки 32°C на федеральных автодорогах с асфальтобетонным покрытием будет введено временное (с 10.00 до 22.00) ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов», - рассказали в компании. Подобные ограничения вводятся ежегодно для сохранения дорог и, как правило, действуют с 5 июля по 31 августа. «Данная мера касается транспортных средств, чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения, установленные Правилами перевозок грузов. Она не распространяется на транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки, обеспечивающие работу экстренных служб и транспортировку социально-значимых грузов: продукты питания, медикаменты, почта и т.д», - подчеркнули в «Сибуправтодоре».
Источник: Вести-Новосибирск