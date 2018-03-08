



Любимое блюдо семьи Горбуновых по утрам – оладьи. Дети – три девочки и двое мальчиков – уже проснулись, скоро будут завтракать. Пока мама готовит, старшая – Татьяна – уже заплетает сестёр.

Анастасия Горбунова, мама пятерых детей: «Татьяна у нас – старшая из девочек, она просто незаменимый человечек. Она и подскажет советом, и всех подучит, поможет».

Татьяна Горбунова, старшая дочь: «Если ты живешь этим всю жизнь и привыкаешь, стресса здесь никакого нет».

На мечах – только в шутку. У Горбуновых нет ссор – все проблемы решают мирно и по-деловому. 20 минут – и завтрак готов. Пока папа моет посуду, Анастасия – менеджер по логистике одной из новосибирских организаций – ведёт детей в школу. Оттуда – сразу на работу. Уже через несколько часов её ждут на торжественном собрании.

Остап Григорьянц, корреспондент: «Отличительный знак «За материнскую доблесть» в регионе вручают с 2002 года. К нему полагается 50 тысяч рублей (эта сумма налогом не облагается) и небольшая компенсация за коммунальные услуги. Сегодня 16 семей получили такую помощь в правительстве Новосибирской области».

В семьях каждой из этих женщин – пять или больше детей. Самому маленькому – несколько месяцев, одна из мам взяла его с собой на награждение.

Андрей Травников, временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области: «Хочется, чтобы ваши дети вами всегда гордились. Хочется, чтобы в какой-то момент ваши дети просто сказали: «А моя мама – просто мама!»

Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области: «То, что у вас столько детей – это радость. Вы дарите детям счастье, любовь, и думаю, что, наверное, когда они подрастут, вы будете чувствовать то же самое».

В семье Горбуновых так заведено – чтобы дети всегда помогали маме. А значит, эта награда – «За материнскую доблесть» – не только нашла сегодня достойного обладателя, знак отличия принадлежит всей семье, которая хорошо понимает, что такое труд самого дорогого и любимого человека.