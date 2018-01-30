Еще одну жизнь человека в Новосибирской области спас автономный дымовой пожарный извещатель. Счастливый случай произошел в рабочем поселке Чистоозерное пару дней назад. А сегодня спасенную навестили сотрудники пожарной охраны.

Штурм Анастасии Кузьминичне 76 лет. Живет в рабочем поселке Чистоозерное. Давно находится на пенсии, а как одиноко проживающий инвалид состоит на учете в социальной защите. Передвигаться женщина по квартире может только с тросточкой, сильно болят ноги.

В декабре к Штурм приходили сотрудники пожарной охраны и отдела соцзащиты Чистоозерного района. В рамках профилактической работы по предупреждению пожаров в квартире пожилой пенсионерки был установлен автоматический дымовой пожарный извещатель. Хозяйке разъяснили, что в случае возникновения пожара он сработает.

- Я уже и забыла про него, - рассказывает Анастасия Кузьминична. А тут, к счастью, он меня разбудил и всех соседей в доме поднял.

Пенсионерка благодарит местную власть и пожарных за извещатель, который безупречно выполнил свою функцию.

Женщина рассказала, что несколько дней назад решила приготовить покушать, поставила на плиту кастрюлю, включила огонь, а сама ушла в другую комнату. Там, сидя на кресле, задремала. Проснулась Анастасия Кузьминична от громкого писка, раздававшегося откуда то сверху. А через несколько минут в дверь начали стучать соседи, которые тоже услышали пронзительный звук.

Как выяснилось, на плите сгорела еда, дымом заволокло всю кухню. И если бы не сработавший извещатель, пенсионерка от отравления угарным газом могла погибнуть.

Сегодня спасенную навестили сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Купинскому и Чистоозерному районам. Начальник отдела Вячеслав Кащаев проверил батарейку в извещателе, поговорил с хозяйкой. Анастасия Кузьминична неустанно говорила «спасибо» всем, благодаря кому в ее доме появился спасительный прибор.

В прошлом году в Чистоозерном районе из средств администрации на приобретение автономных дымовых пожарных извещателей было выделено около 100 тысяч рублей. В местах проживания многодетных семей и пожилых одиноких пенсионеров было установлено 256 датчиков.

В этом году на приобретение извещателей с GSM-модулем, которые при задымлении не просто срабатывают, а еще и передают сигнал на пульт диспетчера, в районе запланировано потратить около 200 тысяч рублей.