Финальные игры VIII зимней Спартакиады муниципальных образований Новосибирской области с 2 по 4 марта будет принимать Татарск.





Спартакиада традиционно проходит в три этапа. Первый – это отборочные соревнования на местах: в муниципальных образованиях сельских советов, в учебных заведениях, акционерных обществах, фермерских хозяйствах, предприятиях системы АПК, лесного хозяйства, потребительской кооперации и других форм собственности.

Затем по итогам предварительных стартов формируются команды, которые участвуют в районных соревнованиях. Это второй тур спартакиады. В его рамках выявляются сильнейшие муниципальные образования районов, которые, проходят в третий тур и получают путевку на областной финал. В 2018 году он состоится в городе Татарске.

Программу VIII зимней Спартакиады муниципальных образований Новосибирской области составят соревнования по гиревому спорту, лыжным гонкам, полиатлону, шахматам, шашкам и шорт-треку. Традиционно померяются силами спортивные семьи. Кроме того, впервые в истории наших областных сельских спортивных праздников пройдут соревнования дояров и механизаторов. Они будут состязаться в многоборье: силовой гимнастике, лыжных гонках и конкурсах профессионального мастерства. Такие старты сельских специалистов входят в программу всероссийских сельских игр, впервые болельщики Новосибирской области смогли воочию оценить эти зрелищные турниры в марте 2017 года, когда Бердск принимал финал VIII зимних Всероссийских сельских спортивных игр. С этого года многоборье дояров и механизаторов включить как в зимние, так и летние областные старты селян – спартакиады муниципальных образований и сельские спортивные игры.

Спартакиады муниципальных образований Новосибирской области, летние и зимние, проходят, чередуясь с областными сельскими спортивными играми. Разница в том, что в играх принимают участие сборные команды районов, а в спартакиадах – команды отдельных поселений, которые стали сильнейшими по итогам районных состязаний.

Предыдущая зимняя спартакиада муниципальных образований Новосибирской области состоялась в 2014 году – финал с участием почти 700 спортсменов принимал тогда рабочий поселок Маслянино. Состязания прошли, как обычно, в двух группах, на которые поделены районы согласно численности населения (первая – свыше 30 тысяч человек, вторая – менее). Лидерами общекомандного зачета стали в своих группах стали поселения Мошковского и Чистоозерного районов соответственно.