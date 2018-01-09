...Однажды настоятель местного храма взялся найти ту икону, и это стало началом новой истории – о чуде.

«Однажды между селами Камышино и Вознесенка – как раз на половине пути – в озере явилась старинная икона, на которой был изображен лик великомученицы Параскевы. Икона приплыла к берегу, местные крестьяне достали ее из воды и отнесли в церковь, однако наутро она снова оказалась в озере. Так повторялось трижды – три раза икону вылавливали из воды, и три раза она возвращалась на место…»

Иеромонах, отец Димитрий: «Для нас, для материальных людей, в это сложно поверить – как это икона, которую поставили под ключ, раз – и снова в воде?»

По легенде, место, где явилась икона, – как раз посередине между двумя селами. Так ее и назвали – «Половинка». В честь чуда выкопали колодец, построили часовню. При советской власти в ней устроили хлев, который потом кто-то поджег. Исчезли и часовня, и колодец, и озеро… Наверное, на том бы всё и закончилось, но... В начале девяностых в Венгеровский район приехал служить отец Димитрий, он решил воскресить легенду. Расспросил старожилов, пригласил археологов. Искали долго – никаких следов… Только через несколько лет под землей нашли остов колодца и воду. Воодушевленный отец Димитрий начал обходить дом за домом, чтобы найти ту самую явленную икону.

Иеромонах, отец Димитрий: «Мы зашли в один дом – там есть старая икона. Кругом беспорядок, женщин в доме нет – супруга умерла, на кровати лежит дедушка… Он говорит: икона – его жены, и жена перед смертью завещала вернуть ее в церковь… Я посмотрел – икона народного письма. Середины иконы нет, только выемка, всё остальное вырезано… Видно, в богоборческие времена кто-то куда-то уезжал, ну, и вырезал, и увез с собой… Опять же, утверждать, что это – именно та икона, я не могу».

Сегодня эта икона – в местном храме. Батюшка убежден: находясь постоянно среди священных ликов, в чудеса поверить легко, хотя даже он – верующий человек – чудеса привык проверять с точки зрения науки. Так, однажды прихожанин рассказал – бросил мусор на раскаленные угольки кадила, и его точно током отбросило. Кажется – чудо? Но первым делом отец Димитрий исследовал храм – может, проводку пробило?

В том месте, где, по легенде, явилась икона – на Половинке, – сегодня стоит новый колодец. К нему каждый год – Крестный ход. По этой дороге, несмотря на возраст и состояние здоровья, многие идут пешком. В то, что местная святая вода творит чудеса, верят и священники, и прихожане...