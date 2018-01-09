Если сложить добрые дела, может выйти чудо. В течение года «Вести» и благотворительная организация «Русфонд» рассказывали истории детей, которым очень нужна помощь. Телезрители отправляли смс – и чудо случалось. Как сложилась судьба детей и семей, которым мы помогли? Сегодня «Вести» в гостях у Захара Никитаева.

Маленький Захар знает наверняка – чудеса случаются. Иначе как чудом не называет произошедшее в их семье и его мама. Из-за проблем с позвоночником у ребенка чуть не отказали ноги.

Татьяна Никитаева, мама Захара: «Мне доктор сказал: «Я не могу сказать, в какой момент это может произойти, то есть сегодня, завтра или через десять лет, через пять – неизвестно». То есть, когда позвонок и вот эти хрящевые ткани достигнут таких размеров, спинной мозг может прижаться и ноги могут отказать».

Операцию сделали бесплатно в Санкт-Петербурге. Успешно. Для реабилитации нужен был специальный корсет – без него Захар не смог бы даже подняться с кровати. Стоил корсет почти сто тысяч рублей, деньги помогли собрать новосибирцы.

Ксения Климина, корреспондент: «Вот тот самый корсет, который удалось приобрести благодаря помощи новосибирцев».

Ребенок встал на ноги! Мама Захара до сих пор не может поверить, что всё наяву.

Татьяна Никитаева, мама Захара: «За два дня нам такую сумму собрали. Буквально отовсюду деньги сыпались, даже незнакомые люди довольно-таки серьезные суммы вносили. Для меня, конечно, было неожиданно и очень приятно, что никто не остался равнодушен к нашей беде. Большое, огромное спасибо! Очень приятно, что мы всем миром, так сказать, помогли моему сыну».

Захар идет на поправку. За полгода подрос на четыре сантиметра. В феврале – новое обследование. Но уже сегодня понятно – жизни мальчика больше ничто не угрожает. Кстати, раньше Захар мечтал стать машинистом, а сегодня под присмотром оператора «Вестей» осваивает киноискусство.

Вы можете помочь больным детям, отправив смс со словом ДЕТИ на номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей.