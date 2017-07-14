Следственными органами следственного управления СКР по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

По данным следствия, 38-летний подозреваемый, находясь в принадлежащей ему квартире, с использованием персонального компьютера разместил на личной странице социальной сети «В Контакте» Интернета суждения, оправдывающие террористическую деятельность (массовое уничтожение людей по признаку отношения к религии).

К настоящему времени по месту его жительства проведён обыск, в ходе которого изъяты и направлены для производства компьютерно-технической экспертизы электронные носители информации.

По ходатайству следователя 13 июля 2017 года в отношении фигуранта дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса в качестве подозреваемого от дачи показаний он отказался.

Установлено, что ранее злоумышленник судим за приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств. Расcледование продолжается.

