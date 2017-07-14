12 июля в полицию с заявлением о грабеже обратилась 49-летня жительница Татарского района. На глазах женщины злоумышленник похитил из ограды ее дома алюминиевую флягу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался 19-летний житель Татарского района, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Похищенное изъято и возвращено потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (Грабеж).