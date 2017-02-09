Похолодание, усиление ветра, снег и метели придут в Новосибирскую область 10 февраля. На дорогах снежные заносы и гололедица, прогнозируют синоптики. Неблагоприятная погода сохранится до конца недели и может спровоцировать резкий всплеск бытовых пожаров, обрывы линий связи и электропередачи, а также затруднения дорожно-транспортной обстановки.

В морозы жители начинают сильнее топить печи, чаще включать обогреватели и нередко забывают об осторожности – все это при условии несоблюдения правил пожарной безопасности приводит к серьезным возгораниям.

Пожары часто происходят из-за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, выпадения из топки или зольника горящих углей. Отопительные печи должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером 50 на 70 см на деревянном полу или полу из других горючих материалов.

В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате происходит перекал отдельных их частей. Если эти части соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар неизбежен, предупреждают дознаватели МЧС. Печь рекомендуется топить 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время. Вблизи печей и на них нельзя хранить домашние вещи, дрова и сушить бельё. Нельзя эксплуатировать печи с неисправными или незакрытыми топочными дверками, с трещинами в стенах и дымоходах.

Пожарные напоминают, что обогреватели должны устанавливаться на свободном месте - вдалеке от мебели и штор. Опасно включать в одну розетку одновременно несколько приборов. И ни в коем случае не оставляйте включенные электрические приборы без присмотра или на попечение малолетних детей. Выполнение этих правил поможет избежать пожара.

В непогоду сотрудники МЧС рекомендует воздержаться от дальних прогулок на природу, особенно в одиночку, и поездок за пределы населенных пунктов на личном автотранспорте без особой необходимости. В сильные морозы выезжать можно только в случае крайней необходимости, желательно пользоваться общественным (междугородним) транспортом.

Будьте внимательны, под действием осадков возможны обрывы и повреждения линий связи и электропередач. Родителям необходимо следить за досугом детей.

О возникших происшествиях необходимо сообщать по телефону «101» в пожарно-спасательную службу МЧС России или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 8 (383) 218-22-32. Телефон доверия МЧС 8 (383) 23-99-999.