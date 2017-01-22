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22.01.2017 | 15:02
Информатор
96
Жил был пес! Сегодня новосибирцев призывают вместе помочь бездомным животным.
Источник:
ГТРК «Новосибирск»
В Татарске и Усть-Тарке верующие празднуют Крещение
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