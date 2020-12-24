Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал все регионы России сделать в этом году 31 декабря выходным днем. По словам Путина, работа в этот день «очень своеобразная», а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне. Предварительно, выходной 31 декабря будет только в этом году. Ранее его предложили ввести, чтобы поддержать россиян на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Позже от распространения идеи на всю Россию отказались, предложив властям в регионах самостоятельно принимать решение о введении выходного.