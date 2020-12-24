В Новосибирской области проходит предновогоднее оперативно-профилактическое мероприятие «Ель», которое продлится до конца декабря. Главная цель – предотвращение и пресечение незаконной заготовки хвойных молодняков, проверка транспортных средств, перевозящих деревья для новогодних елок.

«За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная и уголовная ответственность в зависимости от суммы причиненного вреда», - отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко.

За ёлками и соснами в районах Новосибирской области присматривают 30 мобильных групп. Государственные лесные инспекторы патрулируют леса по графику и разным маршрутам. Сотрудниками регионального минприроды уже проведено свыше 900 рейдов, из них 99 совместно со специалистами правоохранительных органов. В ходе рейдовых мероприятий в Тогучинском районе выявлен 1 факт незаконной заготовки хвойных молодняков. По данному факту возбуждено административное производство.

Транспортировка заготовленных лесных ресурсов осуществляется при наличии карантинного сертификата (для новогодних деревьев, заготовленных за пределами Новосибирской области), договора купли-продажи лесных насаждений, договора аренды лесного участка, лесной декларации для подтверждения законности их происхождения, товарно-транспортной накладной для обеспечения учета государственными лесными инспекторами. Граждане в обязательном порядке должны иметь при себе документ, подтверждающий факт приобретения новогодних елей – кассовый (товарный) чек, квитанцию к приходному кассовому ордеру, товарную накладную.

Напомним, пихты, сосны и ели начали заготавливать с 20 ноября на территории 25 лесничеств региона. Заготавливать новогодние ели могут региональные лесохозяйственные учреждения, выполняющие работы в рамках государственного задания по охране, защите и воспроизводству лесов, и арендаторы лесного фонда, которые рубят хвойные деревья на погрузочных площадках и вверенных лесосеках.

Право на заготовку новогодних елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников имеют индивидуальные предприниматели, юридические лица на основании договора купли-продажи лесных насаждений, договора аренды лесного участка.

Для справки:

Причинённый лесному фонду вред за незаконную рубку государственные лесные инспекторы рассчитывают по методике, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1730 от 29.12.2018 г. «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства»

Размер вреда за незаконно срубленные деревья хвойных пород, не достигшие диаметра ствола 12 см, рассчитывается как 50-кратная стоимость древесины хвойных пород с диаметром ствола 12 см, исчисленная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов

За незаконную рубку хвойных деревьев в период ноября – января месяцев сумма причиненного вреда увеличивается в 2 раза.

Также сумма вреда зависит от породы незаконно срубленных деревьев и от категории лесов (особо охраняемые природные территории, защитные леса, особо защитные участки защитных лесов и т. д). Сосна обыкновенная – от 574 руб. до 2152 руб., ель, пихта – от 414 руб. до 1740 руб. (расчет стоимости - за одну штуку).

Кроме того, предусмотрена административная ответственность по ч.ч. 1, 2 ст. 8.28 КоАП РФ с наложение штрафа на граждан от 3 до 5 тыс. руб., должностных лиц от 20 до 50 тыс. руб., юр. лиц от 200 до 500 тыс. руб.

За вред, причинённый лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства, в сумме свыше 5 тыс. руб. предусмотрена уголовная ответственность по ст. 260 УК.