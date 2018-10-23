В России в конце текущего – начале следующего года может подорожать хлеб, сообщает « Коммерсантъ ». Если с начала года стоимость хлеба увеличилась в среднем только на 2,3 %, то теперь речь идет уже о повышении на 8–12 %.

Необходимость пересмотра отпускных цен крупные производители объясняют повышением минимального размера оплаты труда на 20 % с мая, увеличением налоговых отчислений (НДС), ростом цен на муку, бензин, упаковку, пищевые ингредиенты и девальвацией рубля.

Мука, в свою очередь, дорожает из-за роста цены на зерно. На прошлой неделе средние цены на пшеницу третьего класса в Сибири выросли на 300 рублей, до 9,8 тыс. рублей за тонну. В сентябре 2017 года котировки были на уровне 7,25 тыс. рублей за тонну. Зерно этого класса в европейской части России подорожало на 225 рублей, до 11,27 тыс. рублей за тонну. При этом зерна третьего класса в этом году в Сибири намолотили мало – урожай в основном идет четвертым классом.

В связи с этим российские пекари ведут переговоры с поставщиками об увеличении отпускных цен с августа 2018 года. Некоторые предприятия Центральной России уже направили сетям новые прейскуранты на продукцию.

В Минсельхозе, в свою очередь, отмечают, что в последние годы из-за хорошего урожая зерна темпы роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия снижались. В 2015 году цены выросли на 13,2 %, годом позже – на 5,9 %, в 2017 году – на 2,7 %. По мнению участников рынка, плавного повышения стоимости хлеба стоит ожидать с 1 ноября. Поэтому новые ценники на хлебобулочные изделия россияне увидят уже к Новому году.