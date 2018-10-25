24 октября около 8 утра в Убинском районе на 1246-м километре трассы Р-254 "Иртыш" водитель автомобиля Nissan X-Trail 1977 года рождения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Ist.

В результате аварии от полученных травм на месте ДТП скончался водитель автомобиля Toyota 1966 года рождения.

Позже в больнице скончались водитель Nissan X-Trail 1977 года рождения и женщина-пассажир этого же автомобиля 1981 года рождения.

Также, по предврительным данным, в ДТП пострадали двое детей.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства и причины аварии.



В этой страшной аварии в Убинском районе погибли исполнительный директор санатория «Озеро Карачи » и завода « Карачи нский источник» Виктор Салин и его жена. Двое их детей, которые были в машине, попали в реанимацию. Друзья и коллеги до сих пор не верят в случившееся.



Судя по кадрам, автомобили врезались лоб в лоб. Причину трагедии выясняют сотрудники ГИБДД – возможно, гололёд. В «Тойоте» ехали двое – водитель погиб, пассажир – в больнице. В «Ниссане» – четверо: муж, жена и двое детей – семья Салиных. Виктор Салин – исполнительный директор санатория «Озеро Карачи » и завода минеральной воды « Карачи нский источник», его жена – учитель иностранных языков в школе. «Шок – других слов нет», – говорят друзья и коллеги.

Владимир Хританков, директор группы компаний «Карачинский источник»: «Как руководитель – он талантливый руководитель был. И прекрасный человек. В сегодняшних условиях работать, жить – не так просто, а он находил решения. Со всеми – с органами власти, кто в его подчинении был… Таких бы нам побольше – и нам всем было бы легче». «Как руководитель – он талантливый руководитель был. И прекрасный человек. В сегодняшних условиях работать, жить – не так просто, а он находил решения. Со всеми – с органами власти, кто в его подчинении был… Таких бы нам побольше – и нам всем было бы легче». Дети супругов Салиных – они учатся в первом и пятом классах – в реанимации. Как нам стало известно, их жизни ничего не угрожает. Прощание с Виктором Салиным и его супругой – в Карачах, в пятницу.



Фото: АСТ-54