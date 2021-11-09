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09.11.2021 | 11:22
Информатор
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В Новосибирской области приставы уговорили женщину заселиться в новую квартиру
Потеряшки: у ДК \"Родина\" г. Татарска бегает молодой дратхаар
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