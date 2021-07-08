По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в период с 8 по 9 июля в Чановском и Татарском районах области ожидается высокая пожароопасность 4 класса горимости. Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров (источник возможных ЧС – высокий и чрезвычайно высокий класс пожарной опасности).

Рекомендации населению!

При посещении лесов категорически запрещается:

- бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;

- разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур;

- оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом или бензином, стеклянную тару и посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;

- поджигать камыш;

- разводить костёр с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или в ветреную погоду;

- оставлять костёр без присмотра или не потушенным при покидании стоянки.

Всем важно помнить, что самой действенной профилактической мерой возникновения пожаров является соблюдение правил пожарной безопасности, аккуратность и осмотрительность в повседневных делах. Обнаружив возгорание, следует незамедлительно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - «101» или по телефону \"112\".