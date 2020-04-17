В соответствии с Указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 г. российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь (за 3 мес.) устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. руб., которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющие гражданство РФ. Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе, даже если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Указанная мера предоставляется гражданам РФ, проживающим в РФ.

Данная дополнительная финансовая поддержка семьям предоставляется из федерального бюджета, не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи. При этом никакие критерии нуждаемости при определении права не применяются.

В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обращения за средствами. Пенсионным фондом РФ заявления на данную выплату будут приниматься до 1 октября текущего года, и выплаты будет предоставлена за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права. В том случае, если семья подаст заявление с июня по октябрь, она получит данную выплату единой суммой сразу за 3 месяца (с учетом каждого ребенка).

Заявление можно подать через «Личный кабинет» на сайте ПФР. В ближайшее время к приему заявлений подключатся портал госуслуг и МФЦ. Сделать это можно также и через клиентскую службу ПФР.

В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в настоящее время органы ПФР ведут прием граждан в клиентских службах только по предварительной записи. Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через сайт ПФР (сервис доступен без регистрации), а также по «горячим» телефонным номерам отделения ПФР 229-19-49 либо по телефонам управлений ПФР, которые можно найти на сайте ПФР в разделе «Контакты региона». Телефон Управления ПФР в г.Татарске Новосибирской области (межрайонного) 8 (383 64) 2-23-29.

Выплата будет осуществляться через кредитные учреждения на расчетный счет, указанный заявителем. Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно – ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости.

Примеры по осуществлению выплаты в 5 тыс. руб.

1. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья будет получать по 5 тыс. руб. на каждого из двух детей. В общей сложности 30 тыс. руб. за три месяца.

2. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в августе 2020 г. Семья получит единовременно 30 тыс. руб. в августе.

3. Семья с тремя детьми: младшие дети родились в январе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется три года. Заявление на выплату подано в апреле. В апреле и мае семья получит по 15 тыс. руб. (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне – 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет. Всего 40 тыс. руб. за три месяца.

4. Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 г. Заявление подано в августе. Семья единовременно получит 10 тыс. руб. в августе: по 5 тыс. рублей за каждый месяц, начиная с мая.