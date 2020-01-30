29 января около 18:55 часов в дежурную часть ОМВД России по Калачинскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Челябинск - Новосибирск

Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля "ГАЗель" мужчина 1971 г.р., двигаясь по автодороге Челябинск - Новосибирск , в районе 914 километра выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузным автомобилем "Скания" под управлением мужчины 1971 г.р.

В результате ДТП водитель автомобиля "ГАЗель" скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля "Скания" госпитализирован в медицинское учреждение.

По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.



