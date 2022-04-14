YouTube предлагают заблокировать на 10 лет

Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк предложил законодательно запретить доступ к YouTube на территории России не менее чем на 10 лет.

– Я намерен предложить руководству Государственной думы рассмотреть вопрос законодательно запретить работу YouTube на территории нашей страны минимум на десять лет. Даже если через год-два они захотят вернуться, у них это не получится, а их место быстро займут наши отечественные сервисы, – сказал Алексей Черняк

– Заокеанским владельцам YouTube не нужна правда. Сервис сам себе создал все условия, чтобы оказаться вне закона на территории России, что повлечет многомиллионный урон, причем исчисляемый не в рублях, – добавил депутатРанее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, комментируя решение YouTube заблокировать канал «Дума ТВ», призвал заблокировать YouTube, причём сделать это так «чтобы ни под каким VPN зайти нельзя было», пишет ixbt.com.