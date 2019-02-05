Гороскоп на неделю
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ АСТРОЛОГАМ?
Астрологи в своих предсказаниях упирают на то, что якобы небесные тела имеют влияние на человека и это делает возможным предсказывать будущее по тому, как небесные тела движутся и располагаются на небе и относительно друг друга. Покажем, что это утверждение противоречит современной физике.
Начнем с того, что из числа известных науке физических взаимодействий (гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое) для планет и звезд в отношении Земли можно говорить только про гравитационное взаимодействие. «Остальные поля, потоки частиц и излучения от звезд и планет так слабы в окрестности Земли, что их регистрация даже чуткими современными приборами — гораздо более чувствительными, чем организм живого существа, — требует немалых усилий», — подчеркивает в своей книге «Астрология и наука» старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ Владимир Сурдин.
В этой книге ученый приводит таблицу, в которой указаны относительные влияния планет, Луны и Солнца на Землю, рассчитанные для момента максимального сближения нашей планеты с этими объектами. Эти параметры легко выводятся из закона всемирного тяготения Ньютона, который проходят в школе. Таблица отсортирована по убыванию этого влияния, за единицу принято влияние Солнца.
Луна — 2,1
Солнце — 1,00
Венера — 0,00011
Юпитер — 0,000013
Марс — 0,0000026
Меркурий — 0,00000073
Сатурн — 0,00000045
Уран — 0,0000000072
Нептун — 0,0000000021
Плутон (хотя он уже восемь лет как «разжалован» из планет) — 0,00000000000014
Дадим слово Владимиру Сурдину: «Бросается в глаза впечатляющее количество нулей. Вот наглядное подтверждение того, что влияние планет мизерное».
«В самых благоприятных обстоятельствах, в момент идеального парада планет, когда все они вместе с Землей выстроились в линию, их суммарное влияние на Землю почти в 10 тыс. раз слабее солнечного и в 20 тыс. раз слабее лунного, — добавляет ученый. — Причем почти все это влияние оказывает Венера. Вклад остальных планет менее 20%. Так что прямое гравитационное влияние на Землю фактически оказывает только Венера. С ней Земля сближается в среднем через каждые 19,5 месяца. Никакой связи с годичным зодиакальным циклом нет».
Рассчитать количество нулей при «влиянии» звезд на Землю мы предлагаем читателям самостоятельно. Напомним лишь, что ближайшая к Солнцу звезда находится от него на расстоянии четырех световых лет, что составляет 9,5х1012 км, или же 9 460 730 472 580 800 м, и что гравитация обратно пропорциональна квадрату расстояния.
Зодиак ненастоящий
Но даже при том, что звезды от нас чудовищно далеки, они, по мнению астрологов, влияют на человека и его судьбу. Для оценки влияния используется термин «зодиак». В астрономии это слово означает часть небесной сферы, эдакий пояс, по которому в течение года перемещается Солнце. В астрологии же это слово означает последовательность расположения участков, на которые делится звездный пояс. (Правда, Тамара Глоба заявила в интервью «Газете.Ru» и вовсе нечто неожиданное: «Зодиак — это положение Солнца, а Солнце — это сознание человека».)
Ниже приведены знаки зодиака и даты этих знаков в соответствии с тем, как их используют астрологи.
Овен: 21 марта — 20 апреля
Телец: 21 апреля — 21 мая
Близнецы: 22 мая — 21 июня
Рак: 22 июня — 22 июля
Лев: 23 июля — 23 август
Дева: 24 август — 22 сентября
Весы: 23 сентября — 22 октября
Скорпион: 23 октября — 21 ноября
Стрелец: 22 ноября — 21 декабря
Козерог: 22 декабря — 20 января
Водолей: 21 января — 19 февраля
Рыбы: 20 февраля — 20 марта
А следующий список содержит созвездия и периоды, когда Солнце находилось в этих созвездиях в 2015 году.
Козерог: 19 января – 16 февраля
Водолей: 16 февраля – 12 марта
Рыбы: 12 марта – 18 апреля
Овен: 18 апреля – 14 мая
Телец: 14 мая – 21 июня
Близнецы: 21 июня – 20 июля
Рак: 20 июля – 10 августа
Лев: 10 августа – 16 сентября
Дева: 16 сентября – 31 октября
Весы: 31 октября – 23 ноября
Скорпион: 23 ноября – 30 ноября
Змееносец: 30 ноября – 18 декабря
Стрелец: 18 декабря – 19 января
Что мы видим на самом деле? Во-первых, что знаков, через которые проходит Солнце, на самом деле 13. Во-вторых, что не в каждом из них Солнце находится по 30 дней: где-то больше (как в случае с Девой), а где-то существенно меньше (как в случае со Скорпионом). То есть злостные, хитрые и расчетливые люди, каковыми астрологи считают всех Скорпионов, должны рождаться не весь ноябрь, а только одну неделю — с 23 по 30 ноября. А большую часть ноября на свет появляются как раз-таки люди с уравновешенным характером — Весы, которые, по версии астрологов, должны рождаться в октябре.
Источник:https://vk.com/volk_gomofob