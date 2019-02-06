Поднимет или подорвет? — Экономика России и пенсионная реформа
Пенсионная реформа, вступившая в силу 1 января 2019 года — одна из острейших тем в России. Доктор экономических наук, профессор Щетинина И. В., провела собственное исследование необходимости проведения пенсионной реформы в стране и выявила, что реформа не только не позволит достичь заявленных результатов, но и приведёт к отрицательному экономическому и социальному эффекту. 3 февраля в Новосибирском Академгородке на дискуссионном круглом столе профессор представила доклад «Увеличение пенсионного возраста: аргументы "за" и "против"» и обсудила его с участниками круглого стола.