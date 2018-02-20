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Об истинности Православия
| 13:00
Truely
145
14 февраля - мученик Трифон
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Сколько 400 плюс 40?
140
гнидодав
около 1 месяцев назад
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Гниду к ногтю
[email protected]
лиса
кент8
около 1 месяцев назад
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Почему с К-700 гражданина Гребецкого так открыто продают ворованую солярку ведь это наши деньги?
лиса
около 1 месяцев назад
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в парикмахерской у второго магазина подхватила вшей.будте внимательны и осторожны!
alex59
около 2 месяцев назад
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че за китаиц изгаляется???
alex59
около 3 месяцев назад
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че градусник сняли с вокзала?срочно повесте обратно
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