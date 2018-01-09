"Скажешь человеку: хочешь быть здоров – исполняй заповеди Божии, ходи по воскресеньям в храм, молись Богу, соблюдай посты, причащайся Святых Христовых Таин, изучай Священное Писание. И Господь исцелит твою душу, а потом, глядишь, за душой начнет исцеляться и твое тело. Все просто и ясно. Но нет, не поверит. А скажи ему: найди три крысиных хвоста, измельчи, настой на спирту, три раза через левое плечо перекинь и в двеннадцать часов, но не по московскому времени, а по лондонскому, выпей – и будешь здоров. И будет делать. Говоришь: ходи в храм, причащайся. Нет, мне надо съездить к бабке за девяносто пять тысяч километров, и только она меня спасет. Почему так? Совершенно ясные, простые слова: вот здесь Христос, мы причащаемся Святых Христовых Таин, соединяемся не с каким-то там чудотворцем, не с великим магом, не с целителем, а с Самим Богом. Что может быть выше этого? Нет, ему надо еще что-то. Человек жил в грехах, из-за грехов вся его жизнь расстроилась, и душевная, и телесная. И вот он хочет найти какое-то снадобье, чтобы сразу исцелиться.





Представим себе, сколько надо времени, чтобы этот храм развалить. Если иметь хорошие орудия, то достаточно дня. А чтобы его построить, днем никак не обойдешься. Так же и душа человека. Согрешить – это быстро и просто, а вот восстанавливать то, что потеряно, очень долго. А этого-то человек как раз и не хочет. Гораздо легче куда-то поехать за тридевять земель или какую-то воду пить. Вот сядь перед телевизором, закрой глаза – и все, никаких усилий ни души, ни тела. Наоборот, расслабься, закрой глаза, спи спокойно. Тут же не требуется никакой работы. А в Церкви требуется: заповеди исполняй, помыслы отсекай, молиться не хочется – молись, в Священном Писании ничего не понимаешь – все равно читай, хочется дома полежать в выходной – нет, надо в храм идти. Ближний нуждается – значит, надо помочь. Кто-то денег просит – надо дать. Сколько всяких трудов! Конечно, мало кто на это идет, потому что излукавился человек, ищет только себе пользу, выгоду ищет только для себя и поэтому теряет самое главное..."

Отец Димитрий СМИРНОВ



