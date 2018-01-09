Чего хотели рабочие?

Петиция рабочих и жителей Петербурга для подачи Николаю II 9 января 1905 г.

Государь!

Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга разных сословий, наши жены, и дети, и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать. Мы и терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества, нас душат деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь. Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук.

И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не начнем работать, пока они не исполнят наших требований. Мы не многого просили, мы желали только того, без чего не жизнь, а каторга, вечная мука. Первая наша просьба была, чтобы наши хозяева вместе с нами обсудили наши нужды. Но в этом нам отказали, – нам отказали в праве говорить о наших нуждах, что такого права за нами не признает закон. Незаконны также оказались наши просьбы: уменьшить число рабочих часов до 8 в день; устанавливать цену на нашу работу вместе с нами и с нашего согласия;рассматривать наши недоразумения с низшей администрацией заводов; увеличить чернорабочим и женщинам плату за их труд до 1 руб. в день; отменить сверхурочные работы; лечить нас внимательно и без оскорблений; устроить мастерские так, чтобы в них можно было работать,а не находить там смерть от страшных сквозняков, дождя и снега.



Все оказалось,по мнению наших хозяев и фабрично-заводской администрации,противозаконно, всякая наша просьба – преступление, а наше желание улучшить наше положение – дерзость,оскорбительная для них.





Государь, нас здесь многие тысячи, и все это люди только по виду, только по наружности, – в действительности же за нами, равно как и за всем русским народом,не признают ни одного человеческого права,ни даже права говорить, думать, собираться, обсуждать нужды, принимать меры к улучшению нашего положения. Нас поработили, и поработили под покровительством твоих чиновников, с их помощью, при их содействии.Всякого из нас, кто осмелится поднять голос в защиту интересов рабочего класса и народа,бросают в тюрьму, отправляют в ссылку. Карают,как за преступление,за доброе сердце, за

отзывчивую душу. Пожалеть забитого, бесправного, измученного человека – значит совершить тяжкое преступление. Весь народ рабочий и крестьяне отданы на произвол чиновничьего правительства, состоящего из казнокрадов и грабителей, совершенно не только не заботящегося об интересах народа, но попирающего эти интересы. Чиновничье правительство довело страну до полного разорения, навлекло на нее позорную войну и все дальше и дальше ведет Россию к гибели. Мы,рабочие и народ,не имеем никакого голоса в расходовании взимаемых с нас огромных поборов.Мы даже не знаем,куда и на что деньги, собираемые с обнищавшего народа, уходят. Народ лишен возможности выражать свои желания, требования, участвовать в установлении налогов и расходовании их. Рабочие лишены возможности организовываться в союзы для защиты своих интересов.

Государь! Разве это согласно с божескими законами, милостью которых ты царствуешь? И разве можно жить при таких законах? Не лучше ли умереть, – умереть всем нам, трудящимся людям всей России? Пусть живут и наслаждаются капиталисты – эксплуататоры рабочего класса и чиновники – казнокрады и грабители русского народа. Вот, что стоит перед нами, государь, и это-то нас и собрало к стенам твоего дворца. Тут мы ищем последнего спасения. Не откажи в помощи твоему народу, выведи его из могилы бесправия, нищеты и невежества, дай ему возможность самому вершить свою судьбу, сбрось с него невыносимый гнет чиновников. Разрушь стену между тобой и твоим народом, и пусть он правит страной вместе с тобой. Ведь ты поставлен на счастье народу, а это счастье чиновники вырывают у нас из рук, к нам оно не доходит, мы получаем только горе и унижение. Взгляни без гнева, внимательно на наши просьбы: они направлены не ко злу, а к добру, как для нас,так и для тебя, государь! Не дерзость в нас говорит, а сознание необходимости выхода из невыносимого для всех положения. Россия слишком велика, нужды ее слишком многообразны и многочисленны, чтобы одни чиновники могли управлять ею. Необходимо народное представительство, необходимо, чтобы сам народ помогал себе и управлял собой. Ведь ему только и известны истинные его нужды. Не отталкивай его помощь, повели немедленно, сейчас же призвать представителей земли русской от всех классов, от всех сословий, представителей и от рабочих. Пусть тут будет и капиталист, и рабочий, и чиновник, и священник, и доктор, и учитель, – пусть все, кто бы они ни были, изберут своих представителей. Пусть каждый будет равен и свободен в праве избрания, – и для этого повели, чтобы выборы в Учредительное собрание происходили при условии всеобщей, тайной и равной подачи голосов. Это самая главная наша просьба, в ней и на ней зиждется все, это главный и единственный пластырь для наших больных ран, без которого эти раны сильно будут сочиться и быстро двигать нас к смерти.

Но одна мера все же не может залечить наших ран. Необходимы еще и другие, и мы прямо и открыто, как отцу, говорим тебе, государь, о них от лица всего трудящегося класса России.

Необходимы:

I. Меры против невежества и бесправия русского народа.

1) Немедленное освобождение и возвращение всех пострадавших за политические и религиозные убеждения, за стачки и крестьянские беспорядки.

2) Немедленное объявление свободы и неприкосновенности личности, свободы слова, печати, свободы собраний, свободы совести в деле религии.

3) Общее и обязательное народное образование на государственный счет.

4) Ответственность министров перед народом и гарантии законности правления.

5) Равенство перед законом всех без исключения.

6) Отделение церкви от государства.

II. Меры против нищеты народной.

1) Отмена косвенных налогов и замена их прямым прогрессивным подоходным налогом.

2) Отмена выкупных платежей, дешевый кредит и постепенная передача земли народу.

3) Исполнение заказов военного морского ведомства должно быть в России, а не за границей.

4) Прекращение войны по воле народа.

III. Меры против гнета капитала над трудом.

1) Отмена института фабричных инспекторов.

2) Учреждение при заводах и фабриках постоянных комиссий выборных от рабочих, которые совместно с администрацией разбирали бы все претензии отдельных рабочих. Увольнение рабочего не может состояться иначе, как с постановления этой комиссии.

3) Свобода потребительно-производственных и профессиональных рабочих союзов – немедленно.

4) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ.

5) Свобода борьбы труда с капиталом – немедленно.

6) Нормальная заработная плата – немедленно.

7) Непременное участие представителей рабочих классов в выработке законопроекта о государственном страховании рабочих – немедленно.

Вот, государь, наши главные нужды, с которыми мы пришли к тебе; лишь при удовлетворении их возможно освобождение нашей Родины от рабства и нищеты, возможно ее процветание, возможно рабочим организоваться для защиты своих интересов от наглой эксплуатации капиталистов и грабящего идушащего народ чиновничьего правительства. Повели и поклянись исполнить их, и ты сделаешь Россию и счастливой и славной, а имя твое запечатлеешь в сердцах наших и наших потомков на вечные времена,а не повелишь, не отзовешься на нашу мольбу, – мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом.Нам некуда больше идти и незачем.У нас только два пути: или к свободе и счастью, или в могилу...

www.hist.msu.ru/ER/Etext/jan1905.htm

Раньше всех к Дворцовой площади двинулись рабочие Ижорского завода из Колпино, так как им предстояло пройти наибольшее расстояние. В 9 часов утра они соединились с рабочими Невской заставы. На Шлиссельбургском тракте им преградили дорогу казаки Атаманского полка. Рабочих было около 16 тыс. человек. Казаков насчитывалось две сотни. Они дали несколько залпов холостыми патронами. Толпа отхлынула, сломала забор, отделявший улицу от Невы, и двинулась дальше по льду реки.

На Васильевском острове рабочие двинулись в путь в 12-м часу дня. Насчитывалось их примерно 6 тыс. человек. Дорогу им перегородили казаки и пехота. Конный отряд казаков вклинился в толпу. Людей рубили шашками, стегали нагайками, топтали конями. Человеческая масса отступила и начала строить баррикады из поваленных телеграфных столбов. Откуда-то появились красные флаги.

Солдаты открыли огонь, захватили одну баррикаду, но рабочие к этому времени уже построили другую. До конца дня пролетарии возвели ещё несколько баррикад. Но все они были захвачены войсками, а по бунтарям стреляли боевыми патронами.

У Нарвской заставы к собравшимся рабочим пришёл Гапон. Он надел на себя полное облачение священника. В этом месте собралась огромная 50-тысячная толпа. Люди шли с иконами и портретами царя. Войска преградили им путь у Нарвских ворот. Вначале мирное шествие было атаковано гренадёрами, но всадники не испугали огромную людскую массу. Тогда начала стрелять пехота. Солдаты дали пять залпов, и толпа начала рассеиваться. На снегу остались лежать убитые и раненые. В этой стычке одна из пуль ранила Гапона в руку, но его быстро увели из-под огня.

На Петербургской стороне толпа достигала 20 тыс. человек. Люди шли плотной массой, взявшись за руки. Дорогу им перегородил Павловский полк. Солдаты начали стрелять. Было произведено три залпа. Толпа дрогнула и отхлынула назад. На снегу остались лежать убитые и раненые. Вдогонку убегающим была послана кавалерия. Тех, кого догоняли, топтали лошадьми и рубили шашками.

А вот на Выборгской стороне обошлось без жертв. Навстречу шествию была послана кавалерия. Она рассеяла толпу. Люди, спасаясь от коней, перебрались по льду через Неву и продолжили путь к центру города небольшими группами.

Несмотря на сплошные военные заслоны, к полудню на Дворцовой площади собралась значительная масса людей. Им удалось проникнуть в центр города мелкими группами. Кроме рабочих в толпе оказалось много зевак и прохожих. День был воскресный, и все пришли посмотреть, как восставший народ будет вручать челобитную царю.



В втором часу дня толпу попытались разогнать конные отряды. Но люди взялись за руки, в сторону солдат посыпались оскорбления. На площадь вышел Преображенский полк. Солдаты построились в шеренгу и по команде взяли ружья на изготовку. Офицер крикнул собравшимся, чтобы они расходились, но толпа не сдвинулась с места. По людям солдаты дали 2 залпа. Все бросились бежать. На площади остались лежать убитые и раненые.

Огромная толпа столпилась на Невском проспекте. К 2-м часам дня весь проспект запрудили рабочие и зеваки. Им не давали пройти к Дворцовой площади кавалерийские отряды. В 3-м часу дня послышались залпы со стороны Дворцовой площади. Это вызвало ярость у людей. В кавалеристов полетели камни и куски льда. Те, в свою очередь, попытались рассечь толпу на части, но у всадников это плохо получалось.

В 4-м часу появилась рота Семёновского полка. Она стала теснить демонстрантов, но встретила яростное сопротивление. И тогда поступил приказ открыть огонь. В общей сложности по людям было произведено 6 залпов. Локальные столкновения продолжались вплоть до глубокого вечера. Рабочие даже построили баррикаду, перегородив Невский. Лишь к 23 часам демонстрантов разогнали и навели на проспекте порядок.



Так закончилось Кровавое воскресенье. Что же касается потерь, то в общей сложности было убито 150 человек и ранено несколько сотен человек. Точные цифры до сих пор неизвестны, а данные из разных источников значительно разнятся.

Жёлтая пресса называла цифру более чем в 4 тыс. убитых. А правительство сообщило о 130 убитых и 299 раненых. Некоторые исследователи придерживаются мнения, что погибло не менее 200 человек и примерно 800 человек получили ранения.

