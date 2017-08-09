Врач получил условный срок за смерть двух пациентов по халатности...
Агрызский райсуд Татарстана дал 59-летнему хирургу центральной районной больницы Вячеславу Тубылову 3 года лишения свободы условно за халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух пациентов, сообщает РАПСИ. Также хирург на 3 года отстранен от врачебной деятельности
В ноябре 2016 года на протяжении 15 дней Тубылов, зная
о тяжелом состоянии пациента, не осматривал его, не назначал и не проводил
лечение, не совершал ежедневные обходы пациента. У больного имелись абсолютные
показания для операции, но врач ее не сделал. В результате пациент умер от
язвенной болезни желудка, осложнившейся массивной кровопотерей.Также суд
установил, что 31 декабря прошлого года, когда во время дежурства Тубылова в
больницу доставили мужчину с колото-резанной раной, хирург дал незаконное указание
подчиненным направить мужчину в другую больницу, что в итоге привело к большой
кровопотере и смерти пациента.Юрист Андрей Сучков отмечает, что Тубылов уже
дважды привлекался к уголовной ответственности за получение взятки и служебный
подлог, а в 2016 году суд оштрафовал его на 200 000 рублей за нарушение
правил дорожного движения.
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