Врач получил условный срок за смерть двух пациентов по халатности...

Агрызский райсуд Татарстана дал 59-летнему хирургу центральной районной больницы Вячеславу Тубылову 3 года лишения свободы условно за халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух пациентов, сообщает РАПСИ. Также хирург на 3 года отстранен от врачебной деятельности

В ноябре 2016 года на протяжении 15 дней Тубылов, зная о тяжелом состоянии пациента, не осматривал его, не назначал и не проводил лечение, не совершал ежедневные обходы пациента. У больного имелись абсолютные показания для операции, но врач ее не сделал. В результате пациент умер от язвенной болезни желудка, осложнившейся массивной кровопотерей.Также суд установил, что 31 декабря прошлого года, когда во время дежурства Тубылова в больницу доставили мужчину с колото-резанной раной, хирург дал незаконное указание подчиненным направить мужчину в другую больницу, что в итоге привело к большой кровопотере и смерти пациента.Юрист Андрей Сучков отмечает, что Тубылов уже дважды привлекался к уголовной ответственности за получение взятки и служебный подлог, а в 2016 году суд оштрафовал его на 200 000 рублей за нарушение правил дорожного движения.

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