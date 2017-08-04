Путин: в здравоохранении по стране в целом творится криминал

Президент Владимир Путин встретился с губернатором Амурской области Александром Козловым и зачитал ему список проблем в здравоохранении, о которых главе РФ рассказали жители региона в ходе «прямой линии», пишет ТАСС.

«К специалистам нужно записываться за месяц, талонов нет, а чтобы сдать анализы — за три месяца. За деньги — в любое время», — сказал он, зачитывая обращения местных жителей, и добавил: «Это криминал».

Губернатор пообещал разобраться с представленными жалобами. Путин предположил, что подобные случаи фиксируются «по стране в целом».

Во время «Прямой линии» Путину на плохую медицину пожаловалась и жительница города Апатитов Мурманской области Дарья Старикова. По ее словам, медицинскую помощь горожане могут получить только в районном центре или даже в Мурманске, до которого пять часов езды.

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