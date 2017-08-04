Путин: в здравоохранении по стране в целом творится криминал
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Амурской области Александром Козловым и зачитал ему список проблем в здравоохранении, о которых главе РФ рассказали жители региона в ходе «прямой линии», пишет ТАСС.
«К специалистам нужно записываться за месяц, талонов нет, а чтобы сдать анализы — за три месяца. За деньги — в любое время», — сказал он, зачитывая обращения местных жителей, и добавил: «Это криминал».
Губернатор пообещал разобраться с представленными жалобами. Путин предположил, что подобные случаи фиксируются «по стране в целом».
Во время «Прямой линии» Путину на плохую медицину пожаловалась и жительница города Апатитов Мурманской области Дарья Старикова. По ее словам, медицинскую помощь горожане могут получить только в районном центре или даже в Мурманске, до которого пять часов езды.
http://www.profile.ru/obsch/item/118832-putin-o-zhalobakh-pryamoj-linii-v-zdravookhranenii-po-strane-v-tselom-tvoritsya-kriminal
1 августа о сложной ситуации с доступом жителей малых населенных пунктов России к медицинской помощи доложила Путину глава Минздрава Вероника Скворцова. По ее словам, почти 9 тыс. сел и деревень не могут рассчитывать на то, что в опасной для жизни ситуации медик доберется до них хотя бы через час.
http://www.rbc.ru/society/03/08/2017/598322bb9a79471905bc35f 9?from=main