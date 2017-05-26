Играй как Джимми

Как известно, величайший гитарист всех времен и народов Джимми Хендрикс был левшой и чтобы играть, переворачивал свой стратокастер и переставлял струны.В результате этого голова грифа и бриджевый звукосниматель становились перевернутыми - эти особенности в точности воспроизведены в новом инструменте. Перевернутая голова грифа обуславливает увеличенную длину струны для басовых струн, создавая более плотное ощущение от игры на них и при этом упрощая выполнение бендов и вибрато на тонких струнах.Специально для правшей фирма "Фендер" выпустила электрогитару JIMI HENDRIX STRATГитара Jimi Hendrix Stratocaster дарит вам тот же самый неповторимый звук и ощущение от игры. Этот необычный инструмент воплощает в себе удивительный винтажный звук и классический стиль, неповторимые черты подписной модели и уникальные возможности, которые появляются благодаря особой "перевернутой" конструкции гитары.Три непревзойденных звукоснимателя - сингла American Vintage "65, включая перевернутый бриджевый звукосниматель, установленный со скосом, создают уникальный вдохновляющий плотный звук с теплым тембром и усиленными верхнечастотными обертонами.В память о наследии Хендрикса гитара имеет увеличенную голову грифа в стиле 70-х годов, на обратной стороне которой красуется подпись Джими. На металлической пластине на пятке грифа выгравирован силуэт музыканта и его автограф.Вдохновение, возникающее при прикосновении к этому инструменту, не оставляет сомнений в том, что это "настоящий Хендрикс". Гитара выпускается в двух классических цветах: черный и Olympic White c хромированной фурнитурой и чехлом в комплекте.Цена гитары в "Музторге" 74 100 рублей.