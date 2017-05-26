Шаг в бессмертие
К-219. 3 октября 1986 года в Саргассовом море ракетная шахта № 6 полностью разгерметизировалась, и в нее хлынула вода. Образовалась взрывоопасная смесь из компонентов ракетного топлива и ракета взорвалась в шахте. Взрыв разрушил внешнюю стенку прочного корпуса и плутониевые боеголовки ракеты.Сергей Преминин — матрос, трюмный машинист атомной подводной лодки
Экипаж покинул полузатопленный загазованный четвертый (ракетный) отсек и задраил герметичные переборки. Термометр системы охлаждения ядерного реактора ВМ-4 показал резкое повышение температуры охлаждающей жидкости первого контура. Все указывало на то, что возможно расплавление активной зоны. Попытка заглушить ядерный реактор с пульта управления главной энергетической установкой ничего не дала. Чтобы предотвратить взрыв члены экипажа должны войти непосредственно в реакторный отсек и вручную опустить компенсирующие решетки. Это означало, что они получат значительную дозу радиоактивного облучения: находившиеся на борту костюмы радиационной защиты были предназначены для ремонтных работ в системе охлаждения реактора, но не в реакторной камере.
Командир реакторного отсека старший лейтенант Николай Беликов и 20-летний матрос Сергей Преминин вошли в реакторную выгородку, чтобы вручную опустить компенсирующие решетки. Температура в камере достигала 70°C. До того, как упасть без сознания, Беликов смог опустить три из четырех компенсирующих решёток. Это была тяжелая физическая работа, поскольку от нагрева прогнулись направляющие. Дважды Преминин входил в камеру в одиночку, прежде чем смог опустить последнюю, четвертую решетку. Расплавление активной зоны реактора было предотвращено, но выйти из отсека Сергей не смог – возросшим давлением прижало переборочную дверь. Все, кто находились в восьмом отсеке, безрезультатно пытались открыть заклиненную дверь. Преминин погиб от удушья, а матросы были вынуждены отступать дальше в корму, поскольку лодку продолжал заполнять ядовитый газ. Сергей Преминин ценой своей жизни предотвратил ядерную аварию в Гольфстриме. Последствия такого взрыва даже страшно себе представить.
Экипаж удалось эвакуировать, а лодка К-219 затонула унеся с собой на глубину 14 ракет с ядерными боеголовками и два ядерных реактора. Среди советских моряков была озвучена версия взрыва ракеты, как результат столкновения с американской подводной лодкой.
mi3ch.livejournal.com/3782827.html
В 1997 году американцы сняли фильм о катастрофе подлодки под названием "Враждебные воды" .
Экипаж покинул полузатопленный загазованный четвертый (ракетный) отсек и задраил герметичные переборки. Термометр системы охлаждения ядерного реактора ВМ-4 показал резкое повышение температуры охлаждающей жидкости первого контура. Все указывало на то, что возможно расплавление активной зоны. Попытка заглушить ядерный реактор с пульта управления главной энергетической установкой ничего не дала. Чтобы предотвратить взрыв члены экипажа должны войти непосредственно в реакторный отсек и вручную опустить компенсирующие решетки. Это означало, что они получат значительную дозу радиоактивного облучения: находившиеся на борту костюмы радиационной защиты были предназначены для ремонтных работ в системе охлаждения реактора, но не в реакторной камере.
Командир реакторного отсека старший лейтенант Николай Беликов и 20-летний матрос Сергей Преминин вошли в реакторную выгородку, чтобы вручную опустить компенсирующие решетки. Температура в камере достигала 70°C. До того, как упасть без сознания, Беликов смог опустить три из четырех компенсирующих решёток. Это была тяжелая физическая работа, поскольку от нагрева прогнулись направляющие. Дважды Преминин входил в камеру в одиночку, прежде чем смог опустить последнюю, четвертую решетку. Расплавление активной зоны реактора было предотвращено, но выйти из отсека Сергей не смог – возросшим давлением прижало переборочную дверь. Все, кто находились в восьмом отсеке, безрезультатно пытались открыть заклиненную дверь. Преминин погиб от удушья, а матросы были вынуждены отступать дальше в корму, поскольку лодку продолжал заполнять ядовитый газ. Сергей Преминин ценой своей жизни предотвратил ядерную аварию в Гольфстриме. Последствия такого взрыва даже страшно себе представить.
Экипаж удалось эвакуировать, а лодка К-219 затонула унеся с собой на глубину 14 ракет с ядерными боеголовками и два ядерных реактора. Среди советских моряков была озвучена версия взрыва ракеты, как результат столкновения с американской подводной лодкой.
mi3ch.livejournal.com/3782827.html
В 1997 году американцы сняли фильм о катастрофе подлодки под названием "Враждебные воды" .