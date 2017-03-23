Чужой против гопника

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Из раздела "Ржунимагу". Постебаться над нелепостями Бондарчука - святое дело. Долго, но смешно.

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Селедков АВ

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