Страничка поэзии
ВЕСНА
Ещё стоит лес без наряда,
Но пахнет соком и корой.
И соблюдается порядок:
Со светом – март, апрель – с водой.
На ивах оживает зелень,
Чтоб к вербному успеть расцвесть.
Мирянам первая приносит
Она божественную весть.
Дурманит ароматом пряным
Слежалых листьев старый плед,
Среди которого пробился,
Лишь потеплело, горицвет.
И оглядев весь мир окрестный,
Весьма ему оставшись рад,
Окрепшие расправил плечи
Простой весенний делегат.
Сергей МЕЗИН
СЛУЧАЙ
При всех возможных обстоятельствах,
Плющом опутавших наш быт,
Взываю к Вашему сиятельству,
О, Случай, будней динамит!
От Вас не скрыться и не спрятаться
И бед, и счастья властелин.
Дано вносить в умы сумятицу,
И повышать адреналин.
Колье из благостных случайностей -
Как чудо из далёких грёз.
А цепь неведомых опасностей –
Несчастье сбывшихся угроз.
Нас Случай свёл, развёл глас разума,
Не дав нам стать одной судьбой.
От перекрёстка - тропы разные,
И каждый путь продолжил свой…
Власть Случая не предсказуема.
Спокойней без его «наград»,
Но жизнь бывает наказуема
Тоской и скукой схожих дат.
Рената ЮРЬЕВА
ОДИН ЛИШЬ МИГ…
Стоишь, от горечи немея,
С душой, озябшей на ветру,
В руках твоих цветок камеи,
Бутон раскрывшей поутру.
Что ночь бездушная скрывает,
Какую тайну бытия?
Заря кровавая всплывает,
С печалью смотрит на тебя.
Она как будто догадалась
О той трагедии в ночи…
Один лишь миг – такая малость –
Плен мотылька в огне свечи…
Александра МИХЕЛЬ
КРАСОТА ЗЕМНАЯ
Солнышко проснулось,
Внучке улыбнулось,
Забияка-ветер
Челку растрепал.
С добрым утром, Катя!
Распахнув объятья,
Клен зеленой веткой
Ласково качал.
Красота земная,
Внученька родная,
Пусть с тобою будет
В жизни день за днем.
Ты ей удивляйся, Ею восхищайся,
Радуйся, что в мире
С нею мы живем.
Валентина КОЗИНА
ЧТО СВЯЗАНО НА НЕБЕСАХ
Брак, связанный на небесах,
Не властен быть развязанным
Ни человекам, ни бесАм -
Святыми точно сказано.
Одною плотью двое став,
Любви крылом одетые,
Преодолеют сто застав,
По жизни, песней спетою.
Нет, беды не минуют их,
Жизнь – это место лобное.
Но вновь поднимет павших сих
Любовь, простить способная.
Ошибкам в жизни – несть числа,
И сердце гневом зверствует.
Спасает лодку без весла
Любовь, что милосердствует.
Успех гордынею богат,
И зависть стужей выдует…
Спасет семьи цветущий сад
Любовь, что не завидует.
И даже там, в иных мирах,
Любовь спасеньем скажется:
Что связано на небесах,
То вечно не развяжется.
Галина ОРЛОВА