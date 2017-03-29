Страничка поэзии









ВЕСНА

Ещё стоит лес без наряда,

Но пахнет соком и корой.

И соблюдается порядок:

Со светом – март, апрель – с водой.

На ивах оживает зелень,

Чтоб к вербному успеть расцвесть.

Мирянам первая приносит

Она божественную весть.

Дурманит ароматом пряным

Слежалых листьев старый плед,

Среди которого пробился,

Лишь потеплело, горицвет.

И оглядев весь мир окрестный,

Весьма ему оставшись рад,

Окрепшие расправил плечи

Простой весенний делегат.

Сергей МЕЗИН

СЛУЧАЙ

При всех возможных обстоятельствах,

Плющом опутавших наш быт,

Взываю к Вашему сиятельству,

О, Случай, будней динамит!

От Вас не скрыться и не спрятаться

И бед, и счастья властелин.

Дано вносить в умы сумятицу,

И повышать адреналин.

Колье из благостных случайностей -

Как чудо из далёких грёз.

А цепь неведомых опасностей –

Несчастье сбывшихся угроз.

Нас Случай свёл, развёл глас разума,

Не дав нам стать одной судьбой.

От перекрёстка - тропы разные,

И каждый путь продолжил свой…

Власть Случая не предсказуема.

Спокойней без его «наград»,

Но жизнь бывает наказуема

Тоской и скукой схожих дат.

Рената ЮРЬЕВА

ОДИН ЛИШЬ МИГ…

Стоишь, от горечи немея,

С душой, озябшей на ветру,

В руках твоих цветок камеи,

Бутон раскрывшей поутру.

Что ночь бездушная скрывает,

Какую тайну бытия?

Заря кровавая всплывает,

С печалью смотрит на тебя.

Она как будто догадалась

О той трагедии в ночи…

Один лишь миг – такая малость –

Плен мотылька в огне свечи…

Александра МИХЕЛЬ

КРАСОТА ЗЕМНАЯ

Солнышко проснулось,

Внучке улыбнулось,

Забияка-ветер

Челку растрепал.

С добрым утром, Катя!

Распахнув объятья,

Клен зеленой веткой

Ласково качал.

Красота земная,

Внученька родная,

Пусть с тобою будет

В жизни день за днем.

Ты ей удивляйся, Ею восхищайся,

Радуйся, что в мире

С нею мы живем.

Валентина КОЗИНА

ЧТО СВЯЗАНО НА НЕБЕСАХ

Брак, связанный на небесах,

Не властен быть развязанным

Ни человекам, ни бесАм -

Святыми точно сказано.

Одною плотью двое став,

Любви крылом одетые,

Преодолеют сто застав,

По жизни, песней спетою.

Нет, беды не минуют их,

Жизнь – это место лобное.

Но вновь поднимет павших сих

Любовь, простить способная.

Ошибкам в жизни – несть числа,

И сердце гневом зверствует.

Спасает лодку без весла

Любовь, что милосердствует.

Успех гордынею богат,

И зависть стужей выдует…

Спасет семьи цветущий сад

Любовь, что не завидует.

И даже там, в иных мирах,

Любовь спасеньем скажется:

Что связано на небесах,

То вечно не развяжется.

Галина ОРЛОВА