Куришь? Иди пешком. РЖД навсегда запретит курильщикам ездить на поездах

Всех когда-то пойманных с сигаретой внесут в черные списки.





100%-я дочерняя структура РЖД, Федеральная пассажирская компания (ФПК), добившаяся полного запрета курения в поездах дальнего следования, даже на электронные сигареты, составляет черные списки курильщиков в поездах и планирует обратиться в Минтранс с просьбой отказывать в перевозке пассажирам, привлеченным к административной ответственности за курение в поездах дальнего следования.

agenda-u.livejournal.com/594744.html

