Правительство поддержало запрет на выезд полицейских за рубеж

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В правительстве поддержали идею запретить сотрудникам МВД выезжать за границу. Сейчас покидать страну нельзя только тем полицейским, у кого есть допуск к государственной тайне
Правительство поддержало запрет на выезд полицейских за рубеж
www.rbc.ru/politics/14/03/2017/58c7fada9a794734b0028f4d?utm_source=main
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Селедков АВ

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