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Правительство поддержало запрет на выезд полицейских за рубеж
| 01:22
Argus1000
47
В правительстве поддержали идею запретить сотрудникам МВД выезжать за границу. Сейчас покидать страну нельзя только тем полицейским, у кого есть допуск к государственной тайне
www.rbc.ru/politics/14/03/2017/58c7fada9a794734b0028f4d?utm_source=main
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соколик
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alex59
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@парфен
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поЧитатель
около 4 недель назад
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парфен
около 4 недель назад
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эй синеботы где боярку продают трубы горят
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