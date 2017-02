Падение режима неизбежно. Это хорошо понимают биржевый аналитик Степан Демура, политический эксперт Олег Соскин, обозреватель Олег Пономарь и политолог Андрей Пионтковский. Конец Путина близок в устах Славы Рабиновича. Понимает это и сам терран, поэтому с ужасом по субботам наблюдает в бинокль кремлёвской стены за шествиями оппозиции Марка Гальперина. Режим начинает постепенно агонизировать, доказательством чего стал недавний разгон совестливой интеллигенции с Кацова моста и зачистка мемориала Боруха Немцова. Российский диктатор чувствует приближение неминуемой перемоги украинских киборгов, поэтому власть трусливо усилила борьбу с инакомыслием. А вертолет на крыше Лубянки раскручивает свои лопасти, груженный золотом и бензином до самой Северной Кореи. Евгений Чичвакрин вместе с Боженой уже составили список экспроприируемых на нужды правозащиты поместий Новой Рублевки.Кресло трясётся не только под российским диктатором, но и его коллегой по тирании Дональдом Трампом, получившим пост владыки оплота свободы обманом с помощью русских хакеров и чуровских каруселей. Мадонна и Скарлет Джохансен отказались признать Трампа легитимным президентом. Миллионы геев, трансгендеров, гендерквиров, фемок, бучей, чадосластцев, художников-перфекционистов, пансексуалов, асексуалов, какасластцев, анимешников, андрогинов, квадрогендеров, гендертрансформлесбоквиров и афроамериканцев в костюмах женского полового органа вышли на американские улицы, чтобы устроить Марш миллионов. Евроукры начали массовый сбор подписей для петиции об импичменте Трампа. Виктор Шендерович признал нового президента США клоуном.Диктаторские режимы затряслись по обе стороны Атлантики, поэтому необходимость телефонных переговоров между Владом Путиным и Дональдом Трампом была очевидна. Все честные и порядочные люди, геи, демократические журналисты и евроукры затаились, тщательно вслушиваясь в поток новостей – что на этот раз придумают автократы? Обстановку радостливо пытался разрядить гетьман Украины пан Порошенко, который громогласно объявил, что Трамп звонил ему, а не Путлеру. Но твиттер и фейсбук потряс могучий стон, когда стало известно, что и в этот раз на связь с паном президентом вышел пранкер Вован. Влад Путин и Дональд Трамп между тем тайно шушукались по закрытой линии, окончательно объявив войну всем свободным людям и геям, к вящему неудовольствию Олега Пономаря. Стало вдруг совестливо и гадливо на душе. Как из душа окатило. Дотянулся проклятый Сталин. The Empire strikes back.А я призываю всю либеральную интеллигенцию, неполживых трансгендеров, демократическую оппозицию, мирных демонстрантов ИГИЛ, украинских киборгов, диссидентов Аль-Каиды, завсегдатаев кафе Жан-Жак и креативный класс по обе стороны Атлантики не снижать градус накала разоблачения преступлений сталинизма-рузвельтизма, взяться за руки и шагать маршами протеста до тех пор, пока даже последняя синхрофазатроноанархофеминистка не увидит плоды перемоги твиттерной революции в виде падения прогнивших режимов тирана Путина и авантюриста Трампа.Жулики и воры – пять минут на сборы. Yes we can! Будущее – за мультикультурным и толерантным обществом. Трамп уходи! Путин зассал! Разом нас богато. Мы здесь власть! Так победим!С уважением, Лев Щаранский.