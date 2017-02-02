Выход на пенсию откладывается на неопределенный срок
В правительстве приняли концептуальное решение о повышении пенсионного возраста
Принципиальное решение повысить пенсионный возраст для россиян принято, сообщили два источника, близких к правительству. Сейчас дискуссии ведутся о том, когда объявлять об этом решении, а также о конкретных параметрах повышения пенсионного возраста с учетом детального анализа социально-экономических последствий. Существует несколько позиций по этому вопросу, сообщили источники. В частности, пока превалирует идея не выравнивать пенсионный возраст для мужчин и женщин. izvestia.ru/news/661408