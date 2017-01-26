За нападение на медработников предлагают ввести пожизненный срок

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Мосгордума в феврале внесет в нижнюю палату законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за такие нарушения

За нападение на медработников предлагают ввести пожизненный срок
Московская городская дума предложила ввести уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения за нападения на врачей при исполнении ими своих обязанностей. В проекте закона, который Мосгордума планирует внести в ГД РФ в феврале, предлагают предусмотреть наказания за такого рода преступления в зависимости от степени их опасности для жизни медика. Ранее подобные инициативы уже рассматривались нижней палатой, однако были отклонены. В то же время экспертное сообщество отмечает, что проблема проявления агрессии в отношении медработников сегодня весьма актуальна, однако ее решение зависит в том числе от правоприменительной практики.
izvestia.ru/news/659782
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Селедков

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