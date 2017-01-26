За нападение на медработников предлагают ввести пожизненный срок

Мосгордума в феврале внесет в нижнюю палату законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за такие нарушения

Московская городская дума предложила ввести уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения за нападения на врачей при исполнении ими своих обязанностей. В проекте закона, который Мосгордума планирует внести в ГД РФ в феврале, предлагают предусмотреть наказания за такого рода преступления в зависимости от степени их опасности для жизни медика. Ранее подобные инициативы уже рассматривались нижней палатой, однако были отклонены. В то же время экспертное сообщество отмечает, что проблема проявления агрессии в отношении медработников сегодня весьма актуальна, однако ее решение зависит в том числе от правоприменительной практики.