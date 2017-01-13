Давно не брал я в руки клюшек

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею (U-18), который проходит в чешских Злине и Пршерове, женская сборная России обыграла хозяек соревнований команду Чехии со счетом 2:0. В третьем игровом на льду произошла массовая драка. Стычка началась после атаки на наши ворота, когда девушки бросились защищать своего вратаря. В результате драки с площадки были удалены 7 хоккеисток - 4 наших и 3 чешки.

Чехи после победы российской команды со счетом 2:0 освистали гимн России. Когда команды выстроились после матчевого приветствия и зазвучал гимн России, недовольные проигрышем чешские болельщики на трибунах начали оглушительно свистеть, чуть не заглушив его мелодию. Но российские спортсменки не растерялись, а заставили замолчать буйных чехов, исполнив гимн вживую. Побросав клюшки и шлемы девушки обнялись и хором начали петь гимн. Болельщики опешили и шум на трибунах постепенно стих. Арена слушала российский гимн в исполнении девушек из молодежной сборной.





ВРАТАРИ Валерия Меркушева (СКСО)

Милена Третяк («Орбита»)

Диана Фархутдинова (СКИФ)

ЗАЩИТНИКИ Светлана Боброва («Торнадо»)

Анна Климкина («Бирюса»)

Мария Кузнецова («Арктик-Университет»)

Алина Орлова («Арктик-Университет»)

Нина Пирогова («Торнадо»)

Елена Проворова (СКИФ)

Анна Савонина («Атлант»)

Дарья Зубок («Торнадо»)

НАПАДАЮЩИЕ Дарья Белоглазова («Русь»)

Полина Болгарева (СКИФ)

Оксана Братищева (СКИФ)

Екатерина Добродеева («Бирюса»)

Маргарита Дорофеева («Орбита»)

Виктория Кулишова (СКИФ)

Елена Мезенцева («Бирюса»)

Мария Надеждина (СКИФ)

Елизавета Роднова (СКИФ)

Татьяна Шаталова (Бирюса)

Ольга Широкова («Орбита»)

Алена Старовойтова («Торнадо»)



Сборная России вышла в полуфинал, игра со сборной США состоится сегодня. В 2015 г. наша молодежная женская сборная завоевала на чемпионате мира бронзовые медали.