Новогодний читательский привет

Вы нам писали...

Мы счастливы, что у нашей газеты есть внимательные и преданные читатели. Одна из них – Людмила Дмитриевна Кравчук – собирает и анализирует газетные материалы и нередко отправляет свои читательские наблюдения в рубрику «Вы нам писали». Она делает вырезки из газеты с детскими рисунками и анализирует их. А к 16-летию газеты подарила нам праздничный замечательный альбом, в котором есть разнообразные вырезки из газетных материалов и фотографии коллектива, за что ей большое спасибо!





«Каждый год фотографирую главную елку города, и все вокруг нее, ледяные фигурки, в том числе и на территории детской площадки, – пишет нам Людмила Дмитриевна. – Это случайный снимок, сделанный мной 4. 01. 2017 г. Я спросила разрешения, главные персонажи праздника согласились и поприветствовали нас, так как я высказала предположение, что этот снимок, может быть, появится в «Сибирской околице».

Людмила Кравчук, г. Татарск».