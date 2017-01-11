Грабители-неудачники



На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как в магазин врываются двое людей в масках. Более молодой продавец явно не хочет спорить с налётчиками и поднимает руки. Однако его пожилой коллега поступил несколько по-иному — достал пистолет и открыл огонь по бандитам.



Стоявший ближе и ставший мишенью для седовласого мужчины грабитель от пулевых ранений скончался на месте происшествия, так и не воспользовавшись ни одним из двух пистолетов, которые прихватил на дело. Его напарник быстро понял, что ловить в магазине с таким бойким продавцом особо нечего и предпочёл ретироваться. Полиция до сих пор ищет сбежавшего мужчину.

Местные СМИ сообщают, что в 2015 году магазин, специализирующийся на торговле оружием и некоторыми видами подержанных товаров, сгорел и его владельцу пришлось восстанавливать свое дело практически с нуля. За время, прошедшее с перезапуска бизнеса, Dixie Gun and Pawn грабили уже несколько раз, сообщает канал «360».

Знакомые и соседи владельца магазина отметили, что в целом поддерживают его действия, так как «он просто пытается заработать на жизнь». Кроме того, они выразили некоторое удивление действиями налетчиков, так как, по их мнению, попытка вооруженного ограбления магазина, торгующего оружием, изначально была «не лучшей идеей» и «не самым продуманным планом».

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На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как в магазин врываются двое людей в масках. Более молодой продавец явно не хочет спорить с налётчиками и поднимает руки. Однако его пожилой коллега поступил несколько по-иному — достал пистолет и открыл огонь по бандитам.Стоявший ближе и ставший мишенью для седовласого мужчины грабитель от пулевых ранений скончался на месте происшествия, так и не воспользовавшись ни одним из двух пистолетов, которые прихватил на дело. Его напарник быстро понял, что ловить в магазине с таким бойким продавцом особо нечего и предпочёл ретироваться. Полиция до сих пор ищет сбежавшего мужчину.Местные СМИ сообщают, что в 2015 году магазин, специализирующийся на торговле оружием и некоторыми видами подержанных товаров, сгорел и его владельцу пришлось восстанавливать свое дело практически с нуля. За время, прошедшее с перезапуска бизнеса, Dixie Gun and Pawn грабили уже несколько раз, сообщает канал «360».Знакомые и соседи владельца магазина отметили, что в целом поддерживают его действия, так как «он просто пытается заработать на жизнь». Кроме того, они выразили некоторое удивление действиями налетчиков, так как, по их мнению, попытка вооруженного ограбления магазина, торгующего оружием, изначально была «не лучшей идеей» и «не самым продуманным планом».

В США пожилой продавец оружейного магазина отбил нападение налётчиков, пристрелив одного из нихДвое злоумышленников в городе Мейблтон, расположенном в штате Джорджия, решили совершить ограбление. Напасть они решили не на банк, как зачастую бывает, а на оружейный магазин Dixie Gun and Pawn.