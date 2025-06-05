Управление Росреестра по Новосибирской области информирует о преимуществах оплаты государственных услуг Росреестра по уникальному идентификатору начисления (УИН).

УИН – это код, состоящий из двадцати цифр, который формируется в отношении каждой услуги (кадастровый учет объекта недвижимости и / или государственная регистрация прав или сделок) и необходим для идентификации платежа и получения Росреестром подтверждения факта оплаты государственной пошлины за конкретную государственную услугу в отношении конкретного объекта недвижимости.

«Оплата госпошлины за регистрацию прав или сделок, за постановку объекта на кадастровый учет по УИН избавит юридических лиц от дополнительных уточнений, в частности, в отношении каких объектов недвижимости осуществлена оплата. А для граждан такая оплата исключит неверно оплаченные суммы, за возвратом которых необходимо дополнительно обращаться с заявлением, запрашивать выписки из банка и тратить свое личное время на решение этого вопроса», - сообщила заместитель руководителя новосибирского Росреестра Наталья Ивчатова.

При подаче документов в МФЦ специалист приема документов сформирует УИН, выдаст квитанцию с QR - кодом, содержащую УИН.

При подаче документов в электронном виде УИН сформируется автоматически после того, как будут внесены все необходимые данные о заявителе, виде объекта недвижимости и виде обращения (государственная регистрация, кадастровый учет или единая процедура).

Произвести оплату по УИН можно в МФЦ или в любом отделении банка, а также самостоятельно через мобильный банк.

Важно знать, что УИН действителен в течение 5 дней. Срок рассмотрения документов в Росреестре начинается с момента поступления оплаты, отсутствие в регистрирующем органе информации об оплате госпошлины является основанием для возврата документов без рассмотрения.

При наличии вопросов о порядке и размерах оплаты государственной пошлины можно обратиться к специалисту МФЦ, осуществляющему прием документов. В случае подачи документов в электронном виде рекомендуем обращаться в «Школу электронных услуг», действующей в новосибирском Росреестре, контактные телефоны: 8 (383) 243-88-28, 8 (383) 330-52-70, 8 (383-56)-20-786.