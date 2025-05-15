В Чановском районе судебными приставами проводились мероприятия с целью выявления должников и проверки их имущественного положения. По одному из адресов был установлен 35-летний местный житель у которого имелась просроченная кредитная задолженность в 180 тыс. руб. При ознакомлении с материалами исполнительного производства судебный пристав-исполнитель сообщил должнику, что в отношении него вынесено постановление, о временном ограничении на выезд за пределы РФ.

Мужчина очень забеспокоился по данному поводу, так как через неделю он собирался поехать к друзьям в Казахстан и приобрел билеты.

Чтобы поездка состоялась, мужчине пришлось в короткие сроки полностью погасить задолженность. Только после оплаты долга исполнительное производство в отношении гражданина было окончено, а установленные ограничения сняты.